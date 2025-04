La Dirección de Higiene Urbana informó cómo se desarrollará el servicio de recolección de residuos durante la Semana Santa.

Durante los días lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de abril, la recolección se realizará con total normalidad, tanto en el turno diurno como en el nocturno.

El único día en el que no habrá servicio será el viernes 18 de abril, por lo que se solicita no sacar los residuos ese día, ya que no se realizará recolección en ningún sector de la ciudad.

El cronograma se retomará el sábado 19 por la mañana, con el turno diurno, y el servicio nocturno se reanudará el domingo 20 por la noche, volviendo así a la normalidad.