El taller gratuito de Tallado en Telgopor ya completó el cupo previsto para la presente edición que contará con dos cohortes. La iniciativa, que comenzará el próximo sábado 16 de mayo a las 10 horas en el Centro Cultural Gualeguaychú “Luis María Luján”, es impulsada por el Área de Juventud del Gobierno municipal.

El curso, de cuatro clases presenciales, será dictado nuevamente por los reconocidos artistas locales Martín Naef y Emanuel Pérez, quienes comparten con las asistentes técnicas, herramientas y los "secretos" del manejo del telgopor.

Debido a la alta demanda registrada en la edición anterior, el Municipio decidió estructurar la propuesta de este año en dos etapas para garantizar un acompañamiento personalizado y de calidad. El taller está orientado a jóvenes y adultos mayores de 15 años que buscan explorar su creatividad o integrarse a las industrias creativas locales.

En ese sentido, la formación técnica en tallado permite a los alumnos adquirir habilidades útiles tanto para el ámbito carnavalesco y carrocero como para la escenografía y la decoración, con proyección laboral.