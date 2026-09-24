El Senado aprobó en general por 46 contra 22 de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohibe la asistencia financiera al Estado Nacional o las provincias.

El Senado comenzó la discusión en particular donde se introducirán cambios sobre las designaciones de los directores de esa institución, con lo cual la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas.

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SESIÓN

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

DEBATE

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

La Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señaló que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso, Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".

Por su parte, la senadora de Primeros los Salteños, Flavia Royon, dijo que "en líneas generales apoyo esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central porque compartimos el diagnóstico y camino, pero en la votación en particular no voy a acompañar los artículos 12, 13, 19 y 21 del dictamen"

Argumentó que no puedo acompañar el articulo 13 porque "permite usar las reservas como garantías, incluido el oro, sin ningún tipo de límite, sin especificar qué se puede comprometer y tampoco se obliga a informar al Congreso”.

En el cierre del debate, José Mayans, dijo que "acá se utiliza un relato para justificar este desastre que están por hacer con el Banco Central: la moral como política de Estado, que lo iba a pagar la casta y que iban a destruir el Banco Central. Ese relato cambió totalmente”

Advirtió que con esta reforma se "van usar los depositos de la gente y esto puede producir un corralito y corralón".

"Se van a robar el depósito de la gente", alarmó y vaticinó que "la gente va a comenzar a retirar los depósitos", generando un desbalance en los bancos del país.

DETALLES

El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria.

La iniciativa responde así a la visión del Gobierno de Milei de contar con un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.

Con los cambios introducidos en el Senado las designaciones de los directores serán designados exclusivamente por la cámara alta y deberán tener el aval de una mayoría absoluta de 37 votos.

Se elimina el requisito de los dos tercios para echar a un director del Banco Central.