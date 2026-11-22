La Libertad Avanza (LLA) se aseguró el respaldo de sus aliados en el Senado para aprobar este jueves la suspensión de las PASO previstas para las elecciones presidenciales de 2027, tras alcanzar acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales que le permitirían reunir entre 37 y 40 votos.

Con la certeza de contar con los respaldos necesarios, el oficialismo convocará para esta semana a la última sesión ordinaria del período, en la que buscará aprobar una versión acotada de la reforma electoral, centrada en la suspensión de las primarias y la implementación de Ficha Limpia.

La Casa Rosada logró el miércoles pasado emitir dictamen favorable al proyecto de suspensión de las PASO, luego de intensas negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores y la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

Tras conseguir 11 firmas —una más de las necesarias para habilitar el tratamiento—, el oficialismo puso el foco en garantizar los 37 votos requeridos para aprobar una iniciativa electoral. Una vez sancionada en la Cámara alta, el Gobierno buscará convertirla en ley durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados.

Los votos que necesita el oficialismo para alcanzar la mayoría

La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios y necesita sumar otros 16 para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores.

En ese escenario, fueron determinantes los acuerdos alcanzados con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco.

La bancada de la UCR, integrada por diez senadores, se encamina a acompañar en su totalidad la suspensión de las primarias, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Los legisladores radicales que respaldarían la iniciativa son los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

El PRO también comprometió los votos de sus tres representantes, a partir de los acuerdos políticos con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Se trata de los senadores Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se suma el de la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con Torres.

Con los votos de radicales y macristas, el oficialismo reuniría 35 voluntades, por lo que todavía necesita sumar al menos dos respaldos para alcanzar el número requerido.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba)

El respaldo de los gobernadores provinciales

A ese grupo se suman los senadores de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo, quienes firmaron el dictamen en disidencia parcial y comprometieron su acompañamiento en la votación.

También está asegurado el respaldo de la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Por su parte, los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, también se muestran favorables a la iniciativa. Si ambos confirman su voto, el oficialismo podría alcanzar los 40 apoyos.

Passalacqua consigue el control de los legisladores nacionales

Los gobernadores que todavía no definieron su posición

Los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, todavía no expresaron formalmente si acompañarán la suspensión de las PASO. Por ese motivo, el Gobierno no cuenta por ahora con los tres votos de los senadores que responden a esos gobernadores.

Se trata de la salteña Flavia Royón, del espacio Primero los Salteños, y de los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut Rojas.

En tanto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó su respaldo a la suspensión de las primarias, aunque todavía no está confirmado que el senador Guillermo Andrada acompañe el proyecto.

Andrada integra el espacio Convicción Federal, donde existen posiciones divididas. La tucumana Sandra Mendoza anticipó que votará en contra, en línea con la postura del gobernador Osvaldo Jaldo, mientras que la jujeña Carolina Moisés todavía mantiene en reserva su posición.

Los sectores que rechazan la reforma electoral

El bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores, rechaza la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

En la misma línea se ubican los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por el exgobernador Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, que conduce Fernando Salino.

A ese grupo se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Los principales puntos de la reforma electoral

Se contempla la suspensión de las PASO previstas para agosto de 2027, que debían utilizarse para definir las candidaturas a presidente y a legisladores nacionales.

Los partidos políticos deberán seleccionar a sus candidatos mediante elecciones internas o por consenso, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas.

Incorpora un mecanismo de Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

La sentencia deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

Se restituye el 50% de los espacios de publicidad gratuita que los medios de comunicación deben ceder a los partidos políticos para difundir sus propuestas.

Otro de los cambios permitirá votar por lista completa, a diferencia del sistema aplicado en las elecciones de 2025, cuando los electores debieron seleccionar cada categoría por separado.

También se habilitará la simultaneidad electoral, de modo que las categorías provinciales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones locales y nacionales se realicen el mismo día.

En cuanto al Parlamento del Mercosur, se mantendrá suspendida la elección directa de sus representantes. Los 24 integrantes correspondientes a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires serán designados por las respectivas legislaturas.

A su vez, los 19 representantes correspondientes al distrito único serán elegidos por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y siete por el Senado, respetando la proporcionalidad de los bloques parlamentarios.

La reforma también elimina las restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales

Asimismo, se elimina la obligatoriedad del debate presidencial antes de la primera vuelta y se mantiene únicamente para un eventual balotaje, bajo la organización de la Cámara Nacional Electoral.

Por último, se habilita la afiliación a los partidos políticos por medios electrónicos, con mecanismos de validación de identidad, además de la modalidad presencial.

Fuente: Noticias Argentinas