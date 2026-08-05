En el marco de la sesión legislativa, la representante de Federal formalizó su ruptura con el peronismo para crear el monobloque "Frente Cimarrón". En la misma jornada, la Cámara alta distinguió al vocalista de Ke Personajes tras la fundamentación del senador Martín Oliva y dio ingreso a proyectos tributarios y previsionales.

La Cámara de Senadores llevó a cabo la 10º Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo en una jornada marcada por reconfiguraciones políticas y reconocimientos culturales. El encuentro dio inicio tras casi una hora de demora respecto al horario convocado y contó con la ausencia de la senadora Silva.

El momento de mayor impacto político ocurrió cuando la senadora Miranda, representante del departamento Federal, anunció oficialmente su apartamiento del bloque de Más Para Entre Ríos. La decisión se formalizó tras la tensión interna provocada por sus votos afirmativos a las leyes de la OSER y la Reforma Jubilatoria. A partir de ahora, la legisladora conformará el monobloque unipersonal "Frente Cimarrón".

En el plano legislativo, tomaron estado parlamentario e ingresaron en revisión diversas iniciativas de peso para la provincia. Entre ellas se destacan la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo que contempla un paquete de medidas tributarias para aliviar la carga fiscal de los pequeños comerciantes, el proyecto para crear una comisión técnica de estudio, auditoría y seguimiento de las acreencias del sistema previsional entrerriano, y las modificaciones al artículo 36 del Superior Tribunal de Justicia.

Además, el recinto aprobó la declaración de Ciudadano Ilustre para Emanuel Noir, líder de la banda de música popular Ke Personajes. La fundamentación estuvo a cargo del senador Martín Oliva, del bloque PJ y representante del departamento Uruguay, quien destacó el recorrido del artista remarcando que "hay muchos entrerrianos para declarar como ciudadanos ilustres, este joven nacido en uno de los barrios más populares y vulnerables de mi ciudad es un hombre resiliente, con una historia apasionante".

Oliva valoró sus logros internacionales y afirmó que "seguramente miren a Entre Ríos por Emanuel y su música", haciendo referencia a su liderazgo en los rankings de la revista Billboard junto a Los Ángeles Azules, concluyendo que "hay que ponerle nombre y apellidos a las personas que trascienden en la provincia".

Fuente: APFDigital