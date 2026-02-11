El Senado debate la reforma laboral, impulsada por el oficialismo, que dijo que tiene los votos para darle media sanción al proyecto. Se consensuaron 28 modificaciones con la oposición.

En el arranque de la sesión, Patricia Bullrich defendió la reforma laboral: "Es una ley trascendente". En tanto el kirchnerismo criticó a los senadores que apoyan la reforma laboral: “Me avergüenza que convaliden esta quita de derechos”, se expresó desde la banca opositora.



Según trascendió en las últimas horas, Karina Milei y Manuel Adorni decidieron ir al Congreso para presenciar el cierre del debate por la reforma laboral, en la antesala de la votación del proyecto que recibiría media sanción durante la madrugada.



Por otra parte, durante la tarde hubo serios enfrentamientos entre la polícia y manifestantes que tiraron bombas molotov y rompieron veredas. Al menos 14 personas fueron detenidas y hay al menos 15 heridos.

