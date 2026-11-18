La Libertad Avanza se anotó un triunfo en el Senado. Este miércoles, la comisión de Asuntos Constitucionales pasó a la firma el dictamen de la Reforma política. Las intenciones de Patricia Bullrich son abrir el recinto el próximo jueves 26 para darle media sanción a la iniciativa. Pese al pedido de los gobernadores de la UCR, el texto final no incluye la habilitación de las listas colectoras; suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones de 2027. Además, modifica la veda electoral, incluye Ficha Limpia y acota la obligatoriedad de los debates presidenciales, entre otros puntos salientes.

“Es un buen dictamen”, dijo, exultante, Bullrich apenas la comisión que preside Agustín Coto pasó a un cuarto intermedio hasta las 16.30 para pulir el texto final de la reforma política. Minutos antes, la exministra de Seguridad había anunciado los últimos cambios que había sufrido el borrador. Cuando faltaban minutos para las 17, la comisión volvió a reunirse y, sin debate alguno, el oficialismo pasó a la firma el texto.

"Se fueron corriendo", se quejaron desde el PJ. Es que las expectativas eran que antes de someter el dictamen a la firma, las autoridades de la comisión que conduce Agustín Coto leyeran el texto final. En lugar de eso, apenas se lo hizo circular.

El oficialismo tardó varias horas en reunir las 10 firmas necesarias para el dictamen. Finalmente, consiguió 11 con los apoyos del radical Flavio Fama y los senadores de Provincias Unidas Carlos Espínola y Alejandra Vigo.

Las ocho adhesiones restantes corresponden a seis integrantes del bloque oficialista y a los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.

Cambios de último momento

“Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, explicó Bullrich, y dejó en claro que, finalmente, el proyecto que busca allanarle el camino a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027 no incorporaría el pedido de los gobernadores radicales de implementar las colectoras (para que más de una lista pueda "colgarse" del mismo candidato a presidente).

"Hicimos un acuerdo político con la UCR", le explicó Bullrich a Ámbito apenas el cuerpo pasó a un cuarto intermedio. El acuerdo incluye que, pese a que las listas colectoras -que fueron rechazadas incluso por el PRO- quedaran afuera del proyecto, los senadores de la UCR acompañarían la iniciativa.

Es que, de acuerdo al poroteo de la porteña, si las colectoras quedaban en pie, corrían el peligro de caerse en el recinto. Ni el partido amarillo ni varias fuerzas provinciales estaban de acuerdo con habilitar las colectoras. De producirse ese escenario, podría haberse desencadenado un efecto dominó que llevase a que los senadores que pedían las colectoras, al quedarse sin ellas, no acompañaran la suspensión de las PASO.

Llamativamente, en el partido centenario, ningún senador se hace cargo del pedido de esa práctica, que en el pasado fue fuertemente cuestionada por los integrantes de lo que supo ser Juntos por el Cambio. En las filas libertarias, fueron varias las fuentes que apuntaron a dos mandatarios. Por un lado, Alfredo Cornejo, por otro, a Juan Pablo Valdés. Es que sus distritos -Mendoza y Corrientes- eligen senadores el próximo año y veían en esa herramienta una posibilidad de salir mejor parados. Terminales radicales le achacaron la propuesta a "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei.

Más cambios en la reforma política

No solo las colectoras quedaron "afuera". Sino que Bullrich anunció otros cambios de último momento. Entre ellos, se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad. La versión original eliminaba la publicidad que deben ceder los medios de comunicación.

Bullrich selló un acuerdo político con la UCR para no habilitar las colectoras.

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, la porteña explicó que la propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. En tanto, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado. En la versión original, los 19 emanaban de la Cámara baja.

Bullrich también detalló que el dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral. En otras palabras, y a contramano de lo que plantea la ley de Boleta Única de Papel sancionada hace apenas dos años, permite que las categorías locales puedan votarse mediante la misma boleta única, cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. En concreto, las provincias pueden adherir a la Boleta Única de Papel y definir que confluyan los cargos nacionales y provinciales en una misma papeleta.

Además, por propuesta de Bullrich se modificó el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una "dinámica social que ya no existe". Asimismo, el proyecto elimina los plazos para emitir publicidad en los medios de comunicación. En otras palabras, se acota la veda electoral.

Otro punto saliente del proyecto de ley es que se incorpora el casillero de "boleta completa". Es decir, el votante, en lugar de marcar el casillero de cada categoría, puede seleccionar esa única opción. Sería el equivalente a no cortar boleta cuando regía la papeleta partidaria.

De sancionarse, con la reforma política, además, se implementaría Ficha Limpia y los debates presidenciales serían obligatorios solo en caso de que haya segunda vuelta. Por último, los aportes del sector privado a las campañas seguirán teniendo un tope del 2%. No serán sin límites como impulsaba el texto original.

Así las cosas, de reunir las 10 firmas, la Cámara que conduce Victoria Villarruel sesionaría el próximo jueves para darle media sanción y girar a Diputados la reforma impulsada por Karina Milei y los primos Menem. Es decir, el debate será al día siguiente del debut de Diego Santilli, jefe de Gabinete, ante el Congreso. Es que el miércoles 25, el funcionario que negoció la letra chica de la iniciativa con los gobernadores presentará su primer informe de gestión en el Senado de la Nación.

Fuente: Ámbito