Después de una reunión de labor parlamentaria y tras varios días de negociación, La Libertad Avanza consiguió suspender la sesión prevista para mañana y postergar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el 25 de junio.

Presionado por sus principales aliados parlamentarios, el oficialismo no pudo evitar que la oposición incluyera en el temario el proyecto para convocar al ministro coordinador e iniciar el proceso de moción de censura. Sin embargo, logró comprar tiempo y que el tema se discuta el próximo jueves en una sesión donde también se debatirá la ley de propiedad privada, el nombramiento de jueces y dos tratados internacionales.

En caso de que la interpelación a Adorni sea aprobada, el funcionario deberá acudir al recinto a dar explicaciones el 2 de julio, el mismo día en que presentará su segundo informe de gestión ante la cámara alta.

Fuente: TN