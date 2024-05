El Gobierno perdió una semana más de debate sobre la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. A pesar de las negociaciones y algunos gestos libertarios, la discusión en la Cámara alta volvió a trabarse y pinceló un panorama que, de no resolverse, sumará aún más tensión al escenario legislativo: la ausencia de personería oficialista unificada complica de forma severa el blindaje de acuerdos y la oposición dialoguista, ante la falta de respuestas de fondo sobre las sugerencias de modificaciones, recibió retoques descremados que la llevó a hacer públicos los cambios que pretende para que las iniciativas sean dictaminadas.



“La verdad es que estuvimos muy desordenados”, reconocieron a Infobae desde La Libertad Avanza. El miércoles último, tras el pase a cuarto intermedio hasta la semana próxima de las comisiones que analizan las leyes en cuestión, el bloque oficialista, que comanda el jujeño Ezequiel Atauche, se reunió con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para “afinar trabajos”.

En tanto, este medio se cruzó el viernes con un experimentado asesor, quien reflexionó: “Es muy difícil cuando pasan 10 días y no le contestan a un senador que pretende modificaciones a las leyes. Y, lo que es peor, no tenés a nadie que te diga con precisión ‘somos nosotros los que negociamos’. Si un día te llama uno, después aparece otro, luego se mete la Casa Rosada y deja de lado a los propios legisladores o, incluso, a Villarruel, se convierte todo en una gran mermelada. Y los dialoguistas lo percibieron desde el minuto uno”.

La cronología de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado se inició con Villarruel corrida de las conversaciones. El crimen que cometió fue advertirle al Gobierno -a través de un equipo serio y discreto de trabajo- que un intento de avance exprés generaría estragos en el Senado. No se equivocó. Tras varios días, la vicepresidenta fue reincorporada a las charlas, ya que los legisladores de casi todas las fuerzas políticas la respetan. No obstante, el miércoles pasado, mientras aparecían los primeros borradores con modificaciones, el Gobierno se metió a operar una potencial firma de dictámenes. Lo hizo mientras sus propios funcionarios se encontraban en plenas negociaciones con dialoguistas y, el resultado, no tardó en llegar: un nuevo traspié y el traslado de la discusión hacia la semana próxima.







Por otra parte, las sugerencias de retoques a los proyectos resultó ser más suave que la esperada y ello llevó a varios senadores a hacer públicas sus demandas. Por eso las decenas de cambios que se escucharon el miércoles de parte de legisladores radicales como Martín Lousteau y Víctor Zimmerman, y del peronista disidente Edgardo Kueider.



La reunión plenaria del miércoles dejó en claro que ya no se trata sólo de mejorar las leyes en algunos casos, sino de visiones de país. Algo inaceptable para el Gobierno. También aparecieron nuevos debates dejados de lado en Diputados, como la quita de la cuota sindical que exige en masa la UCR, o la desactivación de una potencial privatización de Aerolíneas Argentinas. Este tema y la reinstauración de Ganancias están cada vez más cerca del nocaut.

El oficialismo cierra un grifo y se abren otros. A veces, desde su propia fuerza. Durante el último plenario, el riojano Juan Carlos Pagotto intentó reformular la puja por la jurisdicción y de los arbitrajes ante un conflicto por inversiones. En esa línea, advirtió: “Hay que ser preciso en el lenguaje, le guste a quien le guste. El otro día quise hacer una precisión y casi me han crucificado. La técnica legislativa debe servirnos para no caer en interpretaciones de jueces que no siempre son las adecuadas”. El senador estuvo después en la reunión de la bancada. En otra ocasión, prefirió ausentarse y disfrutar de un espectáculo de ópera china.



Fuente: Infobae