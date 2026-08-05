El Gobierno retiró finalmente el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debía tratarse este jueves en el Senado. La decisión de la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, se dio en medio de una fuerte presión de los bloques aliados.

Pese a la jugada de Bullrich, se mantiene en pie la sesión agendada para este jueves a las 14. El oficialismo continuará con el cuarto intermedio solicitado en la sesión del pasado 16 de julio con el resto del proyecto de Propiedad Privada, que en sus otros capítulos modifica las expropiaciones, los desalojos y la Ley de Fuego.

El Gobierno va a presentar el capítulo de Tierras como ley aparte y postergará el debate para más adelante, aunque aún sin fecha definida. La apuesta de Bullrich es lograr un consenso fuerte con “el grupo de los 44″, el bloque que agrupa a los senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y varias fuerzas provinciales.

La sesión de este jueves estará marcada no solo por la tensión parlamentaria sino también por una movilización frente al Congreso. Hay una marcha convocada por la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfín de agrupaciones políticas, ambientales, campesinas y de autoconvocados.

Qué planteaba la reforma de la Ley de Tierras

La iniciativa que el Gobierno tuvo que sacar del proyecto de ley de Propiedad Privada planteaba varias modificaciones a la actual Ley de Tierras Rurales, entre ellas la propuesta de elevar al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos de extranjeros, pero también la derogación de una serie de medidas protectoras vigentes, como el límite de 1.000 hectáreas para un mismo dueño en zona núcleo y la posibilidad de apropiarse de cursos de agua o zonas de frontera.

El panorama se complicó para el oficialismo cuando temprano este miércoles se conocieron expresiones explícitas de varios gobernadores y senadores dialoguistas. Uno fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que planteó abiertamente que las senadoras nacionales tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se “aponen a la aprobación de la ley”.

También el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó a través de un video que envió a la Legislatura local un proyecto de ley “para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos”. Y apuntó: “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.

Fuente: TN