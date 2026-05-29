Un proyecto de ley presentado por el senador Víctor Sanzberro (Victoría-Más para Entre Ríos), propone crear un Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos con el fin de “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre y cursos de agua del territorio entrerriano”. Los más conocidos son los Objetos Voladores no Identificados (Ovnis).

De acuerdo a la norma, quien aplique el plan deberá articular de manera directa con investigadores de reconocida trayectoria y organizaciones de la sociedad civil especializadas, sin que implique “la creación de estructuras burocráticas gravosas”. Se creará un Consejo Consultivo ad honorem y se implementará un sistema digital y telefónico de recepción de denuncias que garantice la estricta confidencialidad y reserva de identidad de los informantes (pilotos, controladores, fuerzas de seguridad, navegantes y ciudadanos) para evitar cualquier estigma o perjuicio profesional. Los datos procesados y validados serán publicados en un portal oficial de la provincia, fomentando el derecho a la información y el interés científico, respetando siempre las normativas de seguridad nacional.

El programa tendrá su sede en Victoria, donde hay un Museo del Ovni. “Resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización”, afirmó Sanzberro. Agregó luego que, en los últimos días, Estados Unidos inició una desclasificación histórica de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). “Países como Brasil, Chile y Uruguay ya cuentan con programas oficiales de seguimiento. Entre Ríos tiene la oportunidad de ser vanguardia nacional en esta materia”, resaltó el legislador.

Para cerrar, el senador consideró que Victoria es un “referente” en la materia gracias al trabajo de Visión OVNI y la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (Cefora) la cual ha liderado la desclasificación de documentos oficiales mediante la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. “Este proyecto busca capitalizar este acumulado de experiencia y rigor científico, transformando un patrimonio cultural y de investigación civil en una política provincial que impulsará el turismo científico y la seguridad informativa en nuestros cielos y ríos”, finalizó Sanzberro.

Fuente: Ahora