Senadores opositores afirmaron que "hay números más que suficiente" en la cámara alta para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió en diciembre del año pasado.



Los pronunciamientos de los legisladores se producen luego de que el lunes senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaran por nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el DNU.



"Creemos que el momento oportuno para tratar del DNU es ahora. Ya no hay excusa, ya está conformada la Comisión Bicameral y comienza el período de sesiones ordinarias. Hay una amplia mayoría de los 9 senadores que pedimos sesión que van a votar en contra del DNU", sostuvo el senador nacional de Unión Federal por Entre Ríos Edgardo Kueider en declaraciones a El Destape Radio.



En esta línea, el senador indicó que "el contexto es de un rechazo contundente del DNU en el Senado y en Diputados" y remarcó que "hay números más que suficientes para rechazarlo".



"Lo importante es que haya sesión para tratar el DNU, si lo rechaza el Congreso todo lo que pasó hasta ahora queda, si la Corte Suprema de Justicia lo declara nulo todos los actos jurídicos quedarían nulos", relató el senador entrerriano e insistió en la importancia de que "intervenga antes la Justicia para tratar el DNU" y apuntó que "no es un DNU, es un DNU con 300 decretos adentro".







A su turno, la senadora nacional por Neuquén del bloque Unidad Ciudadana y vicepresidenta tercera del Senado Silvia Sapag, expresó que es necesario que "la presidenta del cuerpo (la vicepresidenta Victoria Villarruel) llame a sesión especial".



"Si Villarruel no autoriza la sesión no pasa nada, no hay un resorte que haga que eso salte, hay una falla en la reglamentación", remarcó.



"Estamos dispuestos a sesionar, (Villarruel) está haciendo caso omiso y estamos viendo que hay resortes de la democracia que no están especificados", aseveró la senadora.



Además, afirmó que está totalmente en contra del DNU porque "se lleva por delante la Constitución" y añadió: "Mi vocación es derribar el DNU, ayer hubo un nuevo pedido de sesión por nueve senadores oficialistas, pero no marcan día ni hora y lo dejan al libre albedrío de la Vicepresidenta", aseveró.



Desde el PRO, el senador nacional Martín Goerling aseguró que "es muy posible que el DNU se rechace en el Senado" y consideró que eso implicaría "un retroceso muy grande".



En declaraciones a radio Perfil, el senador afirmó: "Vamos a ver como se dan los tiempos, vamos a ver si la presidenta de la Cámara convoca para discutirlo".



Pero aún así, el senador misionero consideró que "es muy posible el rechazo" porque "hay 33 votos seguros de rechazos de Unión por la Patria (UxP) y con 37 alcanza para el quórum".



(Fuente: Télam)