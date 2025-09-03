Este martes por la mañana se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el abordaje al proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.



El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, tiene ocho títulos y 27 artículos. En el texto se clarifica que se entiende por mecenazgo “al acto de patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las actividades deportivas, realizado por personas humana o jurídicas, consistente en aporte dinerario, sin fines de lucro para el mecenas, con el fin de la promoción, el estímulo y la práctica del deporte, promoviendo la participación del sector privado en el fortalecimiento de la práctica del deporte y la actividad físico-recreativa como elementos fundamentales de la educación y como factores básicos en la formación integral de la persona para estimular el desarrollo humano, sin más finalidad que el altruismo”.

Además, los legisladores avanzaron con modificar el artículo 14 referido al incentivo fiscal y se agregó un inciso. Asimismo, se mejoraron para mayor claridad varios artículos relacionados al procedimiento del Régimen, en tanto también los artículos referidos a las sanciones. Recibió modificaciones, además, lo que establece la creación del Fondo Solidario del Deporte, el que será conformado por un porcentaje del aporte que realicen los Mecenas.

