Más de treinta escuelas del departamento Gualeguaychú respondieron este fin de semana a “Seño, tengo frío…”, un relevamiento sobre las condiciones para dar clases impulsado por Agmer local. Las conclusiones son contundentes: el 73,5% de las instituciones no cuenta con ningún tipo de calefacción. Y en aquellas que sí tienen, la mayoría depende de energía eléctrica, a pesar de que las instalaciones están en estado “precario”, “peligroso” y “deficiente”, según describieron directivos y docentes.

Los números hablan por sí solos. El 91% de las escuelas no tiene conexión de gas natural, y quienes sí lo poseen, apenas cuentan con calefacción en la cocina o el comedor, pero no en las aulas. Las condiciones eléctricas tampoco permiten suplir esa carencia: 6 de cada 10 escuelas no pueden enchufar estufas en todas las aulas, y apenas un 8,8% de las instituciones reportó instalaciones en buen estado.

La situación de las aberturas no es mejor. El 85% de las escuelas tiene puertas y ventanas en mal o regular estado, con cierres defectuosos, filtraciones de aire frío y hasta vidrios rotos cubiertos con cartón o cinta adhesiva. En más del 40% de los casos, ni siquiera cierran bien.

Cada respuesta recogida por el sindicato coincide en que estas condiciones afectan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde Agmer Gualeguaychú exigen medidas urgentes a las autoridades provinciales y departamentales: no solo soluciones estructurales, sino también acciones inmediatas como la revisión de horarios o la suspensión de clases mientras se resuelven los problemas edilicios.

La postal es tan clara como cruda: mientras las temperaturas siguen cayendo, se hacen cada vez más difíciles para que los estudiantes puedan aprender y los docentes, enseñar.



Noticia en desarrollo…