Sensual como hace 25 años: el topless de Jennifer Aniston

A los 50 años, la actriz continúa siendo una de las mujeres más bellas de Hollywood. Mirá la foto. Jennifer Aniston ha demostrado de nuevo que con el paso de los años está cada vez más linda, y a sus cincuenta, se animó a hacer un topless para la sensual producción de fotos que realizó para la revista estadounidense Harper's Bazaar.La actriz, que muy pronto estrenará Murder Mystery una película en Netflix en la cual comparte elenco junto a Adam Sandler, con quien ya trabajó en Una esposa de mentira (Dennis Dugan, 2011), confirmó que sigue soltera. "Para ser honesta, estoy enfocada en el trabajo.No tengo tiempo para una relación. Tener citas no ha sido una de mis prioridades", afirmó la estrella de Hollywood, que además aseguró que cuando llegue la llamada de un nuevo amor, esta será más que bienvenida. “Diría que no encuentro que mi pasado me haya dado una razón para endurecerme y crear un muro en el que me encierre y diga "No más, eso es todo, estoy cerrada", declaró.Aniston estuvo en pareja con Brad Pitt desde mayo de 1998 hasta octubre de 2005, cuando se divorciaron tras haberse casado cinco años antes tras una severa crisis e intensos rumores sobre la infidelidad del actor con Angelina Jolie, con quien se casaría más tarde.Luego, la ex de Pitt se casó con el también actor Justin Theroux. Fue en una ceremonia realizada en Los Ángeles en el 2015. Tres años más tarde, se divorciarían asegurando que fue una decisión mutua, con mucho amor, y con el objetivo de poder seguir manteniendo su amistad.La ex Friends (NBC, 1994-2004), serie que este año cumple 25 años desde su estreno, y por la cual Aniston consiguió los Premios Emmy, Globo de Oro y el del Sindicato de Actores, vivió un dramático momento a comienzos de este año junto a Courteney Cox, ex compañera de elenco de esa sitcom, cuando debieron realizar un aterrizaje de emergencia con su avión privado mientras iban camino a celebrar el quincuagésimo aniversario del nacimiento de la rubia.