Separaron del plantel "por razones disciplinarias" a una gran promesa de Selección

Santiago Ascacibar, de 22 años, es el futbolista castigado por el Stuttgart, equipo que milita en la segunda división de Alemania. Citado por Fernando Batista, el mediocampista central participó de las victorias de la Sub 23 ante Bolivia (5-0) y Colombia (3-1), como preparación para el Preolímpico, a disputarse en enero, por un lugar en los Juegos de Tokio 2020. Ya formó parte de convocatorias del seleccionado mayor, orientado por Lionel Scaloni. Pero su situación en la institución dueña de su ficha es diferente.

Tras un muy buen inicio en el club alemán, con buenos rendimientos, el nivel de Ascacibar decayó, como el del resto del equipo. Y ahora directamente cayó en desgracia. El club no especificó qué normas disciplinarias infrigió el ex Estudiantes. "Él sabe que lo que estaba haciendo no estuvo bien y lo asume por completo", declaró Sven Mislintat, director deportivo del Stuttgart.

En consecuencia, Santiago fue conminado a pagar una multa de 5.000 euros (que serán donados a una institución benéfica) y fue enviado a entrenarse en soledad a lo largo de una semana. Además, ya no había actuado en las últimas dos jornadas (frente al Bochum y el Jahn Regensburg) y tampoco podrá hacerlo el fin de semana que viene ante Greuther Fürth.

El volante tapón ya había sido sancionado en abril de este año por escupir a un rival, con el equipo todavía peleando la permanencia en la Bundesliga (luego descendió). Habrá que esperar si, luego de la sanción, Ascacibar recupera su espacio para volver a demostrar sus condiciones y no perder terreno en su equipo y en la Selección. Y si se da a conocer cuál fue el acto de indisciplina que cometió.