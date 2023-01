El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que en el Gobierno son conscientes de que por el efecto de la sequía, que impactó fuertemente en el trigo y otros cultivos extensivos, podrían ingresar menos dólares al país. Desde el Gobierno esperan que los mayores valores en los precios internacionales neutralicen la situación.

El funcionario expresó que dentro de la agenda del Gobierno no se ha planteado una eventual baja de retenciones para el sector primario, pero que sí se trabaja en medidas para las economías regionales. Desde su lugar, dijo, trabajan para dar marcha atrás a la medida del Banco Central (BCRA) que encareció los créditos para los productores que tienen más del 5% de soja.

“Lo que tenemos que hacer es ir evaluando en conjunto, hablo de lo que me corresponde a mí, que es agricultura, después la macroeconomía me excede, pero hay que evaluar cómo se comportan los precios internacionales. Soy un convencido de que una parte de la menor oferta exportable que vamos a tener va a ser neutralizada por mayores valores en dólares, pero son los funcionarios de Economía los que tienen la responsabilidad de ver esto”, señaló.

Contó que están trabajando para impulsar la ley de semillas y dar condiciones de propiedad intelectual al sector que desarrolla, investiga y hace innovación para el mejoramiento genético en las variedades vegetales.

“Estamos evaluando esto, es una de las cuestiones, por las que en estos días tenemos una reunión con el ministro, no sé si será hoy [por el martes último], mañana o la semana que viene, porque nos ha pedido las prioridades para el próximo trimestre del año y uno de los temas que llevo es ese y la ley agroindustrial, que ya están en agenda”, indicó. Aseguró que la prioridad de Gobierno es dar un marco normativo que proteja la propiedad intelectual de los desarrolladores.

Hace más de un año, el Gobierno presentó el proyecto de ley de Fomento y Desarrollo Agroindustrial que busca exportar 7285 millones de dólares extra y generar 270.000 puestos de trabajo para 2030, agregando valor a los productos. Sin embargo, todavía no recibió tratamiento en el Congreso.

“Estuvo muy cerca de tener dictamen hace 15 días. Estaban las condiciones dadas, pero después hubo algunas cuestiones políticas en la Cámara de Diputados que movilizaron todos los temas, no necesariamente este. Hay un articulado que está consensuado, que las diferencias son menores, son matices muy pequeños, por lo cual veo una voluntad política de todos los bloques de avanzar en este sentido”, respondió. Desde la cartera de Economía, dijo, están pidiendo permanentemente por el tratamiento. “Como Secretaría también fortalecemos esto, el Consejo Agroindustrial Argentino [CAA] lo está pidiendo, las actividades de la producción, igual; creo que se va a dar, me permito ser optimista”, precisó.

Consultado sobre la continuidad de la tasa mínima para el financiamiento a productores que mantienen un stock de soja superior a 5% de su producción -se puso una tasa en el equivalente al 120% de la tasa de Política Monetaria-, señaló que le ha planteado el malestar del sector a Massa y a las autoridades del BCRA.

“Massa comparte esta mirada, pero el Banco Central tiene su propia autonomía y mecanismo de decisión, por carta orgánica es autónomo. Yo cumplí con transmitirle que no es la medida más conveniente para fomentar la inversión y desarrollo de uno de los sectores más importantes del país, sin desmerecer ninguna otra”, sostuvo.

Remarcó que el planteamiento lo hizo cuando salió la medida para fijar postura. “Creo que, como funcionarios públicos, tenemos que fijar posturas, pero mi obligación es ir y trabajarlo con el Banco Central, persuadirlos y convencerlos de que no es la mejor medida. No es estar diciéndolo por los medios, porque si bien eso puede conformar a un sector, eso puede ayudar a tratar de resolver, y no hacer declaraciones para tratar de quedar simpático”, afirmó. Fuente: (La Nación)