“En odontología siempre se tomaron recaudos, dado que se trata de un trabajo en el límite de la cornisa. Cualquier paciente es considerado potencialmente un enfermo que puede llegar con distintas patologías, razón por la cual siempre trabajamos con mucho cuidado en lo que refiere al paciente y a nosotros mismos”, sostuvo el odontólogo Numa Frutos a ElDía.

Recordó que, antes de la cuarentena, la mayoría “trabajábamos con un ambo-pantalón y chaqueta-, anteojo y barbijo. Con la llegada de la pandemia usamos un camisolín en sus diferentes versiones –lavables, descartables e impermeables- con costos que arrancan en los 800 pesos y pueden llegar a los 2500 pesos, a lo que debe sumarse una careta que antes no se utilizaba, elementos que se suman a los que ya usábamos como el barbijo, guantes y antiparras. Siempre trabajamos con protección”.

El odontólogo se mostró sorprendido por el aumento de los insumos: “Un barbijo que antes tenía un precio módico, subió de manera desproporcionada. Hoy un N95 (Barbijo con filtro de partículas N95) tiene un costo de 1.100 pesos; mientras que por las caretas se están abonando precios muy altos, más allá de que la odontología es cara a nivel mundial, en nuestro país se siente más el impacto de los aumentos porque la mayoría de los insumos están a valor dólar con todo lo que esto significa, teniendo en cuenta que los productos que usamos son importados. Desde los guantes que se hacen en Tailandia, pasando por insumos que llegan de Estados Unidos, Alemania, Suiza y otros lugares”.

La atención al paciente

Dijo que el número de pacientes no ha disminuido en la cuarentena, sí la atención, con tiempos diferentes a los de los primeros dos meses y medio del año. Se atiende un paciente cada una hora y media, a los fines de contar con el tiempo suficiente para higienizar y desinfectar el consultorio”, explicó y agregó que al paciente se le “pregunta si estuvo en zonas como Buenos Aires y otras que han sido severamente afectadas por la pandemia, también si estuvo en contacto con personas infectadas”

Sobre el Covid -19 opinó que el “virus hasta que no salga una vacuna, adquiramos inmunidad va a seguir entre nosotros y nadie sabe, a ciencia cierta, cuando va a terminar esta situación. No lo sabe la Organización Mundial de la Salud, ningún experto en el tema. En un momento se aseguró de que no circulaba por el aire, no infectaba a menores, que el calor lo contenía, afirmaciones que los hechos fueron desmintiendo. Basta con mirar los rebrotes en La Florida (USA) y en Europa”.

Destacó que una de las medidas que se debe respetar a “rajatabla pasa por el distanciamiento social y los cuidados de higiene”.

Lamentablemente, señaló, en la ciudad se empezaron a ver “demasiados contagios, producto, quizá, de que la gente se confío en demasía, como pensando ya está, pasó, se fue, estuve guardado tantos días y no pasó nada. Reuniones familiares, amigos, con mucha gente. Y el agravante de que estamos en invierno”.