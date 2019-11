Se reglamentó la "Ley de Autismo": ahora exigen que Entre Ríos adhiera

“Celebramos su reglamentación. Pero tristemente en nuestra provincia no se logra la adhesión a la misma. Contando con media sanción en cámara de Diputados. Desde hace un año”, cuestionan las familias agrupadas sobre la ley 27.043, sancionada en 2014 y referida al abordaje integral e interdisciplinario del Trastorno del Espectro Autista (TEA)

“El Estado debe generar políticas públicas que aborden los Trastornos del Espectro del Autismo, bajo el modelo social de discapacidad (este modelo implica que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es un déficit y que las limitaciones no están en la persona con Discapacidad, sino que se producen dependiendo de las barreras o apoyos que brinde el ambiente –familia, barrio, escuela, iglesia, club, etc.– permitiendo un desarrollo óptimo o muy limitado según el entorno de cada individuo). No se hace foco en la cura, porque no hay nada que curar. Sí se deben brindar tratamientos y apoyos que favorezcan la inclusión social, educativa y laboral de las personas con TEA”, dice el documento.

“Sabemos que la detección temprana es un punto clave y que un diagnóstico certero y temprano sumado a un tratamiento adecuado puede cambiar el pronóstico de un niño. Y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Esta reglamentación contempla la formación profesional en su pesquisa (detección), diagnóstico, tratamiento (incluso difusión) y el acceso a prestaciones, favoreciendo y promoviendo la inclusión de las personas con TEA, desde un Abordaje Integral e interdisciplinario mediante efectores de salud pública. Menciona que las prestaciones deben estar en cada localidad del país”, agrega.

Por último, desde el grupo de padres de Gualeguaychú celebraron que se promueva “llevar adelante desde el Estado acciones continuas de estudio; formación en personal de salud (es fundamental que un médico pediatra, incluso un generalista pueda arribar a un diagnóstico de TEA y que se realice la detección temprana en cada localidad)”.

“Necesitamos de investigación y actualización permanente en materia de autismo, y que se realicen estadísticas locales. Ya que desconocemos la situación real de nuestras comunidades.

Estas acciones permiten una inclusión real, de la que tanto se habla… dado que el desconocimiento genera situaciones de injusticia, incomprensión, exclusión y/ marginalidad”, sintetiza el documento.