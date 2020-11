Sergio Hernández dirigirá en Zaragoza: cómo es su realidad en la Selección

Tras la noticia, CABB publicó un comunicado en el que anunciaba la rescisión del contrato de Hernández y ponía también una frase de Oveja ("Me duele en el alma pero es la chance que esperaba"), que alarmó a muchos, incluso a periodistas.

¿Cuál es la realidad? El tema es el siguiente. La ACB tiene una regla que impide que un entrenador con contrato con una selección nacional dirija en la Liga Española. Para que Hernández pudiera firmar con el Zaragoza, tuvo que obligadamente rescindir el contrato con CABB.

¿Marca eso que Sergio no dirigirá más a la selección? No, en absoluto. Fue un simple formulismo que ambas partes (Oveja y CABB), se vieron forzadas a hacer, casi podríamos decir de forma "semificticia".

Hernández dirigirá a la selección en Tokio 2020. Incluso, según pudo averiguar Básquet Plus, aunque al terminar la ACB le llegara una oferta de otro club que le dijera que no vaya a los Juegos, Sergio no lo aceptaría. De hecho, por ese motivo tampoco firmó 1+1 en el Zaragoza, porque al ir a los Juegos, tendría que cortar ese +1 para la 2021/22.

Desde la CABB y desde Hernández, el vínculo está tan fuerte como nunca y hasta podríamos inferir que no son menores las chances de que Sergio continúe al frente de la selección incluso después de los Juegos Olímpicos.

¿Cuál es el otro punto? El de quién lo reemplazará en las dos ventanas para la AmeriCup 2022. Porque en la Liga Nacional también hay una regla que impide la doble función, pero Fabián Borro ya tiene decidido hablar con Gerardo Montenegro para que se haga un permiso especial por esta vez y se permita que alguno de los asistentes principales de Hernández (Santander o Piccato), se hagan cargo del equipo en estas dos ventanas.

No está descartado que se pueda sumar alguien más, pero todo avalado por el propio Hernández. (Fuente: Basquet Plus)