El exdiputado provincial de la UCR, Sergio Knetemann, manifestó su intención de llegar a la intendencia de Larroque, al señalar que “hoy tengo ganas de seguir los pasos de mi abuelo, su ejemplo de compromiso con Larroque siempre me entusiasmó y tengo ganas de ponerme a disposición de la comunidad”.

Knetemann manifestó que “soy de Larroque, si bien viví en otros lugares volví a Larroque, desde 2009 empecé a trabajar a nivel provincial, me tocó llevar adelante la campaña de 2009 cuando ganamos con Benedetti, y hoy tengo ganas de seguir los paso de mi abuelo, su ejemplo de compromiso con Larroque siempre me entusiasmó y tengo ganas de ponerme a disposición de la comunidad, estamos trabajando en un proyecto y poner a Larroque en una misma línea con la provincia y nación, y el desarrollo de la mano de Rogelio Frigerio”.

Larroque

Asimismo indicó que “no va a ser fácil ganar la elección local, donde el actual intendente (Leonardo Hassell) no está haciendo una mala gestión y puede ir por la reelección. No va a ser tarea sencilla pero el desafío es más lindo cuando no es fácil, tengo experiencia, me gusta la política, y tengo muchas ganas de conducir los destinos del pueblo, y seguro también tendremos una interna en Juntos por Entre Ríos, pero todavía no estoy haciendo campaña. No se sabe cuándo van a ser las elecciones, solo estoy tratando de armar un buen equipo, estamos pensando cómo poner a Larroque en el desarrollo. Recientemente estuvimos recorriendo con Frigerio el departamento Paraná, me entusiasma muchísimo el proyecto que se está armando para la provincia”.

Frente electoral

Seguidamente afirmó que “Frigerio recorre la provincia en su carácter de diputado nacional, la situación de los argentinos es demasiada complicada como para hablar de la próxima elección, recorre la provincia como legislador elegido por más de 25 puntos de diferencia el año pasado. No deben preocuparnos las internas, en el radicalismo tenemos una enorme cultura de internas, las internas bien hechas con mucho respeto y entendiendo cuál es el proyecto colaboran y sirven. Y con respecto a las diferencias en nuestro frente, nunca se lo va a escuchar a Frigerio hablando mal de nadie, nunca habló mal de otro dirigente, y de Galimberti o Schneider destaca las gestiones que han hecho en sus municipios. Somos circunstanciales adversarios internos pero tenemos que entender que cada uno tiene que colaborar para que después de 20 años, donde la provincia está atrasada, dormida, tenemos un desafío enorme y eso debería convencernos para ver como damos vuelta la página, y creo que es necesario que haya internas en Juntos por Entre Ríos”.

Diferencias Varisco – Acosta

Con respecto a las diferencias entre Lucía Varisco y Ayelén Acosta dijo a Debate Abierto que “no creo que colabore, la gente piensa en cómo llegar a los primeros 15 días del mes, es una situación compleja, la gente no nos va a perdonar si nos peleamos con un dirigente de nuestro mismo espacio. La gente quiere saber cómo nos ocupamos del tema viviendas, caminos rurales, salud, entonces es donde el diálogo debe primar. La Carta Orgánica es taxativa, seguro hay que analizarlo, no sé si es por esta discusión, Lucía Varisco no estuvo donde estuvo el radicalismo en las elecciones legislativas pasadas, se fue con otro partido (FE), hay que pensar en la gente, ver cómo mejorar la vida de los entrerrianos en vez de discutir entre nosotros. El radicalismo ha tomado la decisión de mantenerse junto con el PRO en el bloque mayoritario, y si a alguien no le gusta la decisión del radicalismo puede tomar otro camino. No me he dedicado a analizar la situación, tenemos que seguir elaborando una propuesta superadora para decirles a los entrerrianos lo que estamos proponiendo y cómo vamos a sacar la provincia adelante, es con todos, pero si alguien no se siente cómodo en el espacio tiene la posibilidad de tomar distintos caminos. Si Lucia Varisco no se siente contenida y ya fue candidata por otro partido, si no se siente representada por el espacio como lo demostró en el 2021 podrá dar un paso al costado, estas cosas pasan, no deberíamos preocuparnos un perder tiempo en peleas de dirigentes, la gente reclama otra cosa”, finalizó Knetemann. (Debate Abierto)