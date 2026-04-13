a obra propone un recorrido íntimo y a la vez político por la incansable búsqueda de su hermano, Santiago Maldonado, cuya desaparición el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería Nacional Argentina en una comunidad mapuche de Chubut conmovió al país y generó una profunda conmoción social, con repercusiones a nivel nacional e internacional.

A través de su testimonio, Sergio Maldonado reconstruye no solo el derrotero judicial y las dificultades en el acceso a la verdad, sino también el impacto personal y familiar de un caso que se convirtió en un emblema de la lucha por los derechos humanos en la Argentina reciente.

La presentación será con entrada libre y gratuita, aunque desde la organización indicaron que se requiere una preinscripción previa mediante un formulario online en el siguiente enlace: https://forms.gle/eB9vm8GkdhDrLtQp9 .

La actividad es impulsada por Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, con el acompañamiento de AGMER Seccional Gualeguaychú, en el marco de una agenda que busca mantener viva la memoria y promover la reflexión colectiva sobre uno de los casos más sensibles de los últimos años en el país.