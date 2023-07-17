El ministro de Economía, Sergio Massa, visitó Paraná este lunes y participó de la entrega de las 500 viviendas del IAPV. El también precandidato presidencial de Unión por la Patria, respaldó la gestión de Gustavo Bordet y respaldó la precandidatura de Adán Bahl a gobernador. "Por más para Paraná, por más para Entre Ríos", afirmó.

"Por más para la Argentina. Pongámonos de pie, digámosle a aquellos que están en su casa y nos perdieron la confianza, que vuelvan a darnos la oportunidad. Estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores, a pedir disculpas pero, sobre todas las cosas, a pelear por nuestra patria", agregó Massa.

"Hoy es uno de esos días en los que queda claro que el Estado tiene una tarea, que es lo que hicieron Gustavo y Beto acá: invertir bien la plata que pagan en impuestos los entrerrianos. El derecho al trabajo y a la vivienda son como el derecho a la educación, son igualadores sociales", expresó.

En ese sentido, el ministro de Economía elogió "la tarea que Gustavo viene haciendo de manera fantástica" en la gobernación de Entre Ríos y mostró su respaldo al intendente de Paraná, quien buscará darle continuidad al gobierno: "Estoy seguro de que, como quiere más para Entre Ríos, 'Beto' lo va a hacer igual o mejor".

"Sé que nos han tocado momentos difíciles. Y cada vez que aparece una difícil, no soy de los que se esconde, soy de los que va al frente porque amo mi patria y creo que este país es maravilloso y necesita que pongamos el diálogo con firmeza y liderazgo para sacarlo adelante", sotuvo el precandidato presidencial.

Y concluyó: "A lo largo de estos años tuve la oportunidad de ver qué necesita el mundo de la Argentina. Les puedo asegurar que el talento de nuestra gente, la riqueza de nuestra tierra, nuestra energía y nuestros recursos minerales, si elegimos liderar un proyecto de desarrollo para la Argentina, van a hacer que los próximos años le podamos dejar un país mejor a nuestros hijos".