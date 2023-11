A una semana del balotaje, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, se refiere en términos críticos a quien será su adversario mano a mano el domingo próximo, Javier Milei, de La Libertad Avanza. Adelanta cómo será su vínculo con los gobernadores opositores, como Rogelio Frigerio, en caso de ser electo. Propone un nuevo pacto federal en la coparticipación de recursos y que se simplifique el sistema tributario. Además, cuando se refiere a relación con la Justicia, ejemplifica con una crítica que se vincula al transporte entre Paraná y Buenos Aires.

Sergio Massa lo dice en una entrevista concedida a medios de las provincias, que fue conducida por Evangelina Ramallo, de Canal Nueve Litoral, que se transmitirá este domingo a la tarde, al término de "Almorzando con Juana".

“Yo escucho que a veces dicen que Javier Milei es peligroso. A mí él no me parece peligroso. A mí me parecen peligrosas sus ideas. Esta cosa de privatizar Vaca Muerta, recortarles a los jubilados 60.000 pesos por mes desde el primero de enero. Esta cosa de que la escuela sea paga, que la universidad sea paga”. En esos duros términos se expresó el postulante a las propuestas de Javier Milei, con quien esta noche protagonizará el debate en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

“El otro candidato plantea la eliminación del subsidio al transporte público, y un tucumano tiene que saber que el boleto de colectivo le va a costar 725 pesos, el mismo que paga hoy 180 pesos. Un tucumano, un salteño, un santiagueño tiene que saber que con la liberación de precio de nafta que plantea el otro candidato, el litro sin el subsidio le va a costar 800 mangos, solo la nafta común”, advierte. “A mí me parece peligroso que no tengamos claro los datos a la hora de desmenuzar qué significa cada propuesta. Porque después el daño lo paga la gente. Es como cuando se plantea la vuelta de las AFJP. En la Argentina hay 20.000 jubilados de AFJP. ¿Saben cuánto cobran? Entre 5.000 y 20.000 pesos”, señala y agrega “este viernes anunciamos el aumento de jubilaciones, el bono de 55.000 pesos y le pedí a la directora de ANSES que les ponga un refuerzo desde el sector público a esos 20.000 jubilados de las AFJP que cobran entre 5.000 y 20.000 pesos. Cuando yo escucho al otro candidato plantear la eliminación del subsidio a los jubilados le tiene que decir a los jubilados, 'mire, en enero va a cobrar 60.000 pesos menos'. 'Mire, los 21.000 pesos de medicamento por mes que usted tiene gratuitos se acaban'. Se lo tiene que bajar a tierra”.

La relación con los gobernadores opositores

Sergio Massa adelantó cómo sería su relación con los gobernadores opositores en caso de ser electo, sobre todo con los diez de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. “Tengo que pensar en la Argentina, no en quién es el gobernador de turno en una provincia o de la otra. Tengo que pensar en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria”, subrayó.

“No miro a qué partido pertenecen, yo tengo que pensar en términos de desarrollo del país. Con algunos somos adversarios electorales un ratito, pero después tenemos la responsabilidad de gobernar para todos. Rogelio Frigerio (a quien conozco de la vida política nacional), Leandro Zdero (Chaco), van a gobernar para todos los entrerrianos, los chaqueños, lo mismo Maximiliano Pullaro, para todos los santafesinos. No creo que gobiernen solo para los que lo votaron. Yo tengo que pensar de la misma manera”, afirmó.

“Creo que el cambio más importante que podemos construir desde el 10 de diciembre es cerrar definitivamente la grieta y construir un gobierno de unidad nacional, y eso no tiene partidos políticos, no tiene que tener interesados a todos”, sintetizó.

“Con algunos gobernadores de la oposición uno puede tener diferencias y por ahí tener una discusión, pero son discusiones entre adversarios políticos, que a la hora de discutir políticas públicas y de ponernos de acuerdo para la Argentina, no pueden ser una pared, al contrario, tienen que ser, en todo caso, parte de las cosas que hay que poner a la mesa y charlarlas”.

La respuesta sobre el puente Paraná - Santa Fe

Evangelina Ramallo le preguntó al postulante del oficialismo nacional sobre una obra puntual, que es muy esperada en la zona: el puente Paraná - Santa Fe, para descomprimir el tránsito del Túnel, que ya superó el medio siglo desde su inauguración.

“Hay un programa que es el Programa Federal de Desarrollo de las Regiones, que tiene previstos varios de los puentes con financiamiento internacional. Cuando uno realiza este tipo de obras, en general las termina financiando con financiamiento intergeneracional, o sea con crédito de largo plazo. Y para eso sí Argentina tiene que tomar deudas, no para financiar fuga de capitales. Yo creo que ahí es muy importante el nivel de priorización que han planteado los gobiernos provinciales, porque además hay otras conexiones”, aclaró.

Y distinguió que “Santa Fe tiene planteado como prioridad para Santa Fe el puente que parte de Reconquista, y eso, de alguna manera, respecto de Entre Ríos, tiene prioridad. Cada provincia prioriza y a veces las prioridades no coinciden. La clave es que pongamos sobre la base de la lista de prioridades la priorización con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial”.

“Para el año que viene nosotros tenemos la posibilidad de priorizar tres obras de estas características. Y aspiramos a que entre el 10 y el 30 de diciembre entre los gobernadores se pongan de acuerdo sobre cuáles son las prioridades, entendiendo qué hace a la realidad de cada una de las provincias”, adelantó.

Un nuevo pacto federal

En relación al vínculo con las provincias, propuso: “Tenemos que ir a un nuevo pacto federal. Además, estoy dispuesto a ceder recursos nacionales, como he planteado, como coparticipar el impuesto PAIS y el Impuesto al Cheque, pero también tenemos que ir a una simplificación tributaria”. Prometió “aumentar algún volumen de coparticipación respecto de lo que es el sistema de retenciones, más allá de que voy a ir gradualmente bajando retenciones al trigo, al maíz y a la soja”.

Añadió: “Todos tenemos que ceder un poquito. Y eso significa que, si yo le devuelvo el IVA a 16 millones y medio de personas, y le estoy devolviendo casi 19.000 pesos en la canasta de alimentos, no me puede pasar que mientras yo resigno 21 puntos del precio de un producto de la canasta, tenga a una provincia que cobra 5 puntos de Ingresos Brutos y a un municipio que cobra 4 puntos de tasa de seguridad e higiene y no ceden nada ellos. Porque lo que termina pasando es que el esfuerzo que hace el Estado Federal no viene acompañado del Estado provincial o del Estado local. El esfuerzo para recuperar poder de compra en la canasta del jubilado, en la canasta del laburante, del monotributista, lo tenemos que hacer entre todos”, recalcó.

La grieta, la justicia y el particular ejemplo de los coles de Paraná a Buenos Aires

Al candidato de Unión por la Patria, en la entrevista, se le preguntó por la “grieta” política y el impacto en la Justicia.

“Gran parte de este tema de la grieta está muy asociado a que todo el tiempo discutimos la justicia de los políticos y no la de la gente. Yo antes de discutir eso quiero discutir por qué una adopción tarda 11 años, por qué un juicio laboral tarda 5 años y medio, por qué una convocatoria a una empresa tarda 7 años”, señaló.

Y dio un ejemplo muy particular, que toca de lleno a la provincia de Entre Ríos: “Tenemos la ruta Paraná-Buenos Aires. Hace 14 años que tiene una medida cautelar de una empresa para que no le compitan y la gente paga más caro el boleto porque la empresa no tiene competencia. Nueve juzgados federales distintos del país que no tienen ámbito territorial en la provincia de Entre Ríos le han dado a una empresa entrerriana durante 14 años una medida cautelar que impidió que a otra empresa le compitiera. Eso es el vecino de Paraná pagando más caro el boleto de colectivo”.

“Entonces -ahondó- me parece muy bien, la Corte es el vértice del sistema judicial. Me parece bien que lo pongamos como parte de una discusión, pero pongamos primero la Justicia de la gente. Porque todos los que estamos acá convivimos después con hechos que generan estrépito, como que la víctima de una violación deba cruzarse en la panadería del barrio o en la verdulería con el violador porque el juez de garantía, porque el fiscal no hizo su trabajo y porque no tenemos mecanismo de medición de responsabilidad. Yo voy a una elección, me juzgan, me aprueban, me reprueban; un legislador va a una elección. ¿Quién califica el comportamiento de los jueces, del Consejo de la Magistratura? ¿Con qué tabla? ¿Con qué tiempos? Tenemos que animarnos a que todos nos demos cuenta de lo que somos servidores públicos a la sociedad”.

Vale señalar que Canal Nueve Litoral fue el único medio de Entre Ríos que participó de la entrevista, de la que fueron parte también el diario La Nueva de Bahía Blanca; Canal 7 de Bahía Blanca; Agencia DIP de Buenos Aires; diario La Capital de Mar del Plata y Canal 10 de Mar del Plata. También de Mar del Plata Canal 8; de Catamarca, diario El Ancasti; Canal 9 de Chaco; Diario 21 de la misma provincia y diario Jornada de Chubut. Canal 13 de Río Cuarto; Telediario Digital de Córdoba; Diario El Litoral de Corrientes, Diario La Mañana de Formosa; Diario El Tribuno de Jujuy; Canal 7 también de Jujuy; Diario La Arena de La Pampa y Radio Sudamericana de Corrientes.