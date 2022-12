El dirigente de Gualeguaychú, en diálogo con Ahora ElDía, recordó que “antes de la pandemia comenzamos a trabajar en un Karting entrerriano que estaba intervenido por la FAE, prácticamente sin dirigentes y con un manejo que no había sido el mejor, todo muy oscuro y la categoría muy mal posicionada, además de falta de documentación. Nos dieron la posibilidad de armar una comisión de padres y comenzamos a laburar. Pusimos los papeles al día, como una serie de balances que se debían, herramientas que no estaban”.

Señaló que “los primeros dos años de trabajo fueron los de poner la casa en orden, para luego trabajar sobre el karting”.

Manifestó que los “resultados fueron muy buenos y en este 2022 terminamos con un número muy alto que oscila entre los 150 y 160 karting en el año y un Coronación que tuvo a 130 karts en Villaguay, con la presencia de muchas figuras como Omar El Gurí Martínez, Ayrton Londero entre otros que se sumaron junto a un número importante de pilotos”.

Mencionó que el Kárting Entrerriano “tiene las categorías Escuela Ligth, conformada por chiquitos de 6 a 8 años, categoría que no es competitiva, que no participan de los torneos, después La Escuelita que ya es competitiva, la promocional, 150 A, 150 B, LA 150 C de 33 años en adelante, la Senior que es reservada para pilotos a partir de los 50 años y la Internacional que es la más veloz y la más cara”.

Comentó que lo que se da en el Entrerriano es que se “ha transformado en un certamen muy federal, con la presencia de pilotos entrerrianos, también de Corrientes, Misiones, Santa Fe, del sur de Buenos Aires e inclusive de la República Oriental del Uruguay, ya que es muy competitivo y un escalón muy rápido a cualquier categoría nacional. Han salido muchos pilotos, los cuales están cumpliendo una destacada labor”.

“Para que esto -continuó- sea una grata realidad desde hace un tiempo, contamos con una muy buena parte técnica en el torneo, aunque siempre quedan cosas por corregir que se van descubriendo con el paso del tiempo”.

Sostuvo que el karting tiene sus costos, pero “aquel que tiene pretensiones de hacer carrera en el automovilismo sabe que es una de las mejores opciones con muchos hijos de pilotos consagrados participando en las distintas categorías. Hoy los pilotos que corren en el ámbito, nacional, los grandes pilotos internacionales entrenan en karting. Se aprende mucho por la gran cantidad de maniobras que se realizan”.

Los circuitos en la provincia

Ramírez contó que “hoy por hoy tenemos dos kartódromos los cuales se encuentran en Villaguay y en Gualeguay, ambos con medidas reglamentarias para competencias internacionales, mientras que en breve se sumará uno más en La Paz, siendo la idea del karting entrerriano inaugurar el kartódromo con la realización de la primera fecha del 2023. El asfaltado ya estaría listo y se trabaja en lo que tiene ver con una serie de instalaciones que requiere un kartódromo”.

El Ingeniero señaló que “cómo Karting mantenemos reuniones permanentes con los municipios porque estamos hablando de un atractivo turístico muy importante”, y agregó que “el promedio de karting por competencia fue de 150 máquinas aproximadamente que si lo trasladamos a los equipos de competición, allegados y familiares la cifra trepa a las 600 personas mínimo en cada fecha relacionados con los pilotos que llega a una ciudad, más el público que concurre. Trabaja la gastronomía, la hotelería, es un turismo de dos o tres días que mueve la economía de los pueblos. De ahí el contacto con los municipios, intercambiando ideas para ir mejorando. Los municipios nos acompañan, además la ciudad tiene mucha repercusión porque las carreras se ven por Streaming”.

Gualeguay, Villaguay y próximamente La Paz, son circuitos construidos y diseñados exclusivamente para karting, aunque también están “los autódromos de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia, donde nos presentamos con fechas preestablecidas, aunque siempre tratamos de priorizar los kartódromos, cuya única entrada e ingreso es el Karting”.

Gualeguaychú hace muchos años que no recibe al karting entrerriano, a pesar de que un número importante de pilotos compiten. Al respecto, Ramírez indicó que “en nuestra gestión realizamos unos intentos para traerlo, me hubiese encantado pero no se dio. Años atrás junto a Carlos Rey, se realizaron muchas fechas e inclusive Gran Premio Coronación. En aquel entonces junto al Municipio, gestión de Juan José Bahillo, nos dio una mano para el trazado del kartódromo y empezar con la actividad”.

Indicó que una de las características del Karting es que “convoca a muchas familias y gente que le gusta la actividad”, y agregó que “se armó un plan de trabajo como la reparación de dos karting escuela, en una categoría que no pasaba de las 6/7 máquinas, recorrimos la provincia, logrando que al cierre del año tengamos más de 20 karting en una categoría clave”.

Finalmente, agradeció “el apoyo incondicional de la Federación Automovilìstica Entrerriana que siempre nos dio una mano muy grande”.