Sergio Urribarri llegó a Comodoro Py para respaldar a Cristina Fernández

El juicio se realiza en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que CFK ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.

Alberto Fernández, quien hace unos días fue anunciado como el compañero de fórmula de CFK y precandidato presidencial, no acudió a Tribunales. Arribó a las 12.30 del mediodía procedente de Santa Cruz y advirtió que no podría acudir a Comodoro Py como "espectador", ya que en su momento tendrá que declarar como testigo.

"Soy testigo en la causa. Por eso no puedo ir a la audiencia", afirmó Fernández ante la prensa.

Así y todo, un importante número de dirigentes, ex funcionarios y legisladores se hizo presente. Ente ellos, quien fue gobernador de Entre Ríos durante los dos mandatos de Cristina Fernández, Sergio Urribarri.

También estuvieron el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, la diputada nacional Gabriela Cerruti y el ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli. De hecho, la legisladora publicó una foto en las redes sociales en la que posa junto a compañeros de su espacio dentro del edificio de Comodoro Py: en la imagen se puede ver a Mayra Mendoza, Martín Sabbatella, Mónica Macha, Gabriela Estévez y Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros. También acudió a los Tribunales el diputado nacional Rodolfo Tailhade y el ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada.

Con el correr de la mañana se hicieron presentes el ex presidente del CONICET y actual diputado nacional, Roberto Salvarezza, y el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky. También se hicieron presentes la diputada nacional por el Frente para la Victoria Luana Volnovich y el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni

Poco después de las 10.30, arribó a Comodoro Py la líder de las madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Lo mismo hizo la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada a una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez se sentaron en el banquillo Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Se espera que el juicio dure un año. Las audiencias se realizarán todos los lunes y se espera que en un futuro también se sumen los martes. El calendario fue diseñado como para que la fase de alegatos y el veredicto se dicten una vez que hayan pasado las elecciones presidenciales. Durante las fechas de los comicios, se desarrollará la fase de declaraciones de los 159 testigos.