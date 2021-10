Sergio Urribarri: "Niego enfáticamente todos los hechos que se me endilgan"

"Mi oportunidad de declarar será más adelante, pero yo más que nadie estaba esperando este momento para poder defenderme de tantos ataques injustos que he recibido durante tantos años", introdujo Urribarri, actual embajador argentino en Israel y Chipre.

Embed

Y ahondó: "Pero no será éste el momento de expresarme, lo voy a hacer más adelante y de manera extensa y detallada sobre distintas cuestiones que voy a declarar ante este Tribunal", anticipó.

"Pero sí, no quería perderme esta oportunidad para negar enfáticamente todos los hechos que se me endilgan en cada uno de los legajos y que no tengo la más mínima duda de que esto que digo, quedará probado en el desarrollo de este debate", cerró.