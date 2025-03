El ex gobernador Sergio Urribarri convoca a un acto a realizarse el sábado 22 a las 11 de la mañana en el Club San Martín de Concordia. Será la primera actividad política que realiza desde 2023 y la primera aparición pública tras su liberación luego de estar en prisión preventiva durante 50 días.

“En todo este tiempo he estado contestando mensajes y recibiendo compañeros y compañeras, pero no he podido responder a todos. En función de eso y por alguna sugerencia de compañeros y compañeras, el sábado que viene vamos a juntarnos a las 11 de la mañana en el Club San Martín”, expresó a través de un video publicado en sus redes sociales

En ese acto “voy a poder, personalmente, estrecharlos en un abrazo por todo el acompañamiento, el afecto (para) mi y mis seres queridos en los tiempos difíciles”, indicó.

Luego, agregó que en la convocatoria también se hablará “un poco de gestión, de política y de los desafíos”, acotó.

Fuente: APFDigital