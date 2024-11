La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo resolvió este miércoles por la tarde disponer la continuidad de la prisión para el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, detenidos desde este martes en la Unidad Penal N°1 de Paraná

“El habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces de la causa”, dijo en uno de los pasajes. “La prisión fue resuelta por tres camaristas, podrá compartirse o no. No tengo potestad revisora. Pero de ninguna manera es un acto ilegal o dictado por juezas que no tenían competencia”, sostuvo.

La magistrada consideró que “no existe un ataque ilegal o ilegítimo” a la libertad ambulatoria del exgobernador, y señaló que las defensas podrán recurrir a la Justicia por las vías correspondientes. Sostuvo que la acción no puede utilizarse para sustituir a los jueces naturales.

Con esta definición, a la defensa del exgobernador entrerriano le queda la vía del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero por el momento continuará detenido.

Leopoldo Cappa y Miguel Cullen, abogados defensores de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, respectivamente, realizaron este miércoles por la mañana una presentación formal de un hábeas corpus en los Tribunales de Paraná, tras la detención y traslado a la Unidad Penal N°1 de ambos.

Dicha audiencia se llevó a cabo de manera híbrida, con los abogados presentes en la sala y el seguimiento virtual por parte del exgobernador desde la cárcel y de Javier Baños, letrado del Estudio de Fernando Burlando que también lo defiende.

Cabe recordar que la Cámara de Casación Penal hizo el pedido de detención y prisión preventiva en la cárcel de Paraná, en el marco de la causa conocida como Megajucio por el que condenaron en primera y segunda instancia a Urribarri y Aguilera, aún pendiente la instancia de la Corte Suprema de Justicia.

En esa marco, el exgobernador había arribado a la Unidad Penal desde Concordia pasadas las 17 horas, mientras su cuñado lo hizo el martes por la mañana.