Sergio Urribarri viajó a Israel para ejercer su cargo de embajador argentino

El ex gobernador de Entre Ríos partió este martes desde Ezeiza rumbo al aeropuerto de Ben Gurion, en un vuelo junto a su esposa, Analía Aguilera. Por la pandemia del Covid-19, muchos embajadores designados todavía no habían podido asumir, dada la suspensión de los vuelos. Era, entre otros, el caso del ex mandatario provincial.