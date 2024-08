El Quilmes Rock anunció el jueves sus primeras bandas confirmadas para la próxima edición del festival en 2025. Si bien resonaron bandas de primera línea que se encuentran en el line up como Virus, Vilma Palma e Vampiros, Hilda Lizarazu, Richard Coleman, entre otros, y los ya confirmados previamente: Las Pastillas del Abuelo, Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Dillom, Los Autenticos Decadentes, Miranda! y El mató a un policía motorizado, sorprendió gratamente la noticia de un homenaje a Serú Girán. ¿Es la vuelta de la mítica banda de rock nacional?.

Cuando salió la preventa de entradas, el Quilmes Rock prometió una edición muy "ambiciosa", contaría con la participación de los mayores exponentes del rock argentino, incluyendo regresos, homenajes y cruces generacionales. Pero resonó con mucha fuerza entre la prensa el anuncio de esta vuelta y/u homenaje a Serú Girán en la próxima edición del festival. Más de uno pegó un grito tras la bomba que tiraron los periodistas Bebe Contempomi y Ayelén Velázquez, que moderaron el evento.



A la espera de la salida de La Lógica del Escorpión de Charly García el próximo 11 de septiembre, el anuncio de un homenaje a Serú Girán genera expectativa sobre la vuelta de Charly a los escenarios, acompañado de David Lebón y Pedro Aznar. Claro que va a haber una falta, la de Oscar "Negro" Moro, icónico baterista de la banda, quien falleció el 11 de junio de 2006.



A 22 años del inicio del festival cervecero, en la edición 2025 también se va a dar un recambio generacional, muchos de esos que eran niños o adolescentes para el 2003 también se van a subir al escenario y lo compartirán con sus ídolos.

Tal es así, que en el primer Quilmes Rock, aquel del 2003, Gustavo Cerati se subió y dio un show increíble y en la nueva edición va a estar su hijo, Benito, quien sostuvo que "es un honor" ser parte de la renovación y recordó los inicios del festival. "Ese show fue uno de los mejores shows de mi vida, ahora me subo al escenario y no pienso en eso porque son cosas muy distintas, pero ese show lo recuerdo como uno de los mejores. Está en el top 5 de shows. Mínimo está en referencia de lo que quiero hacer", aseguró el joven artista en diálogo con Filo.news.

Además, Cerati se mostró muy feliz de la vuelta de Serú Girán -aunque no está del todo confirmado que estén todos los músicos originales de la banda-. "Me emociona mucho, nunca pude ver a Serú en vivo, así que me parece muy lindo", comentó Benito.





También estuvo presente la gente de Quilmes, la gerente de marca, Daniela Fux, se mostró feliz durante el evento y mencionó: “Arrancó la cuenta regresiva para la vuelta del Quilmes Rock 2025". Se encargó de meter más enigma al evento y añadió: "Ya tenemos confirmados la primera tanda de artistas que serán parte de la grilla y aún faltan muchísimas sorpresas por develar”.

“Desde Quilmes siempre buscamos conectar con la gente a través de sus pasiones. El festival de rock más grande del país regresa con mucha fuerza, estamos trabajando para ofrecer un festival único y memorable. Sentimos que las ganas de los fanáticos de vivir nuevamente esta experiencia se mantienen intactas", cerró Fux.





Parte de la familia Decadente dio el presente en el evento de PopArt, al igual que la ex Man Ray, Hilda Lizarazu. Los artistas estaban disfrutando su encuentro e incluso aprovecharon para sacarse una foto juntos. En ese encuentro entre los "padres" de nuestra música, se dio el primer crossover de los muchos que esperamos en este festival. Los músicos se mostraron felices de volver al Quilmes Rock y que se dé esa comunión entre músicos que tanto disfrutan.

Ante la pregunta de qué canción harían juntos los Decadentes e Hilda, Cucho Parisi tomó la posta y empezó a rememorar qué canción le quedaría bien a la voz de Lizarazu y lo vio cerca a Nito Montecchia y lo sumó. La primera que salió fue "Amor", que suelen interpretar con mujeres, pero Nito aseguró que a Hilda le quedaría bien cualquier canción Decadente.

Las entradas para el Quilmes Rock 2025 ya están a la venta y se espera que se agoten rápidamente. Los abonos se pueden adquirir a través de www.enigmatickets.com. "Prepárate para vivir tres días de pura música, cultura y emoción en el festival que marca la historia", reza la organización del festival cervecero.





Por su parte, Facu Bugallo de Lobel también se mostró contento de participar y ser parte de esta grilla increíble, que el festival va a continuar develando. Joaquín Vítola de Indios, que estaba junto a su hermana Sofía de Potra, también celebraron la vuelva del Quilmes Rock, la oportunidad de "estar junto a grandes artistas como los Decadentes y gente que los influyó mucho en su música".

Además de la música, el festival continuará siendo un espacio de innovación cultural. Áreas dedicadas a la gastronomía, el arte y la tecnología estarán disponibles para que los asistentes disfruten de una experiencia completa, más allá de los conciertos. Con un enfoque en la sostenibilidad y la tecnología, el Quilmes Rock 2025 buscará no solo celebrar la música, sino también fomentar un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.



