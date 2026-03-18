Los concejales de Juntos por Entre Ríos Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik reflotaron en la sesión de este miércoles un proyecto de ordenanza del año pasado, que propone la creación del Programa Municipal de Prevención del Suicidio “Vos importás”. El expediente pasó a comisión para su tratamiento.

El proyecto tiene como objetivo principal prevenir el suicidio y los intentos de suicidio en el ámbito local, al tiempo que promueve la salud mental, la capacitación de actores clave y la construcción de una respuesta articulada entre distintas áreas del Estado y la comunidad. En ese sentido, la propuesta establece que el programa se regirá por principios como la accesibilidad, la prevención universal, la confidencialidad, el acompañamiento a sobrevivientes y la contención comunitaria.

Entre sus principales ejes de acción, se contempla la realización de campañas de sensibilización destinadas a reducir el estigma en torno a la salud mental, así como la capacitación anual de personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad, equipos de juventud y referentes comunitarios en la detección temprana y la contención de situaciones de riesgo.

Además, el proyecto prevé la implementación obligatoria de protocolos de actuación tanto en establecimientos educativos como en centros de atención primaria de la salud. Estos protocolos incluirán la identificación de señales de alerta, la intervención inmediata, la comunicación con las familias y la derivación correspondiente a los servicios de salud, con seguimiento posterior.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Registro Municipal de Intentos y Muertes por Suicidio, con carácter epidemiológico, confidencial y de acceso restringido. Este sistema permitirá relevar datos clave para la planificación y evaluación de políticas públicas, en articulación con los sistemas provinciales y nacionales.

En paralelo, se propone la conformación de una Mesa Local de Prevención del Suicidio, integrada por representantes de distintas áreas municipales, organismos provinciales, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y referentes comunitarios. Este espacio funcionará como ámbito de coordinación y se reunirá al menos una vez cada tres meses para monitorear la implementación de las acciones y fortalecer el abordaje intersectorial.

El proyecto también pone el foco en la prevención mediante la reducción del acceso a medios letales, promoviendo medidas de seguridad en espacios públicos y privados, así como prácticas de almacenamiento seguro de medicamentos y plaguicidas, en conjunto con instituciones y comercios.

Otro aspecto relevante es la creación de bases de datos en cada Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde el personal sanitario deberá registrar factores de riesgo detectados en pacientes, contribuyendo a una estrategia preventiva más eficaz. Asimismo, se establece la obligación de capacitar de manera continua a los equipos involucrados, mediante convenios con universidades, organismos provinciales y organizaciones especializadas.

En el plano comunitario, la iniciativa propone declarar septiembre como el “Mes Municipal de la Prevención del Suicidio”, durante el cual se desarrollarán actividades de concientización, educativas y culturales.

Finalmente, el proyecto incluye la elaboración de lineamientos específicos para la comunicación responsable del suicidio en medios y redes sociales, reconociendo el impacto que el tratamiento informativo puede tener en la percepción social de la problemática.