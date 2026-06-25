Los concejales darán tratamiento del proyecto de ordenanza, con despacho favorable en Sesiones Conjuntas, que designa con el nombre de Domingo “Chumingo” Zapata a la Clínica Deportiva Municipal, espacio que brinda atención a los deportistas de la ciudad de manera gratuita.

La iniciativa rinde homenaje a un histórico masajista y kinesiólogo local de reconocida trayectoria en diversas instituciones deportivas de Gualeguaychú, cuyo legado social y profesional motivó la postulación de su nombre para identificar de forma oficial a este dispositivo público de salud y rendimiento físico.

Invitan a vecinos, clubes e instituciones a acompañar el momento que pone en valor la identidad y la memoria deportiva de Gualeguaychú. La sesión especial se llevará a cabo a las 20 horas en el salón del HCD ubicado en el primer piso del Palacio Municipal (Yrigoyen 75).