Severo temporal con caída de granizo destruyó seis galpones avícolas en Entre Ríos
La tormenta registrada este martes por la noche provocó daños materiales de consideración sobre la Ruta Provincial 38 y afectó a distintas localidades de la región.
Un severo temporal afectó este martes por la noche a la localidad de Ubajay y su zona de influencia, donde se registró la caída de granizo de gran tamaño y destrozos materiales en establecimientos productivos del centro-este entrerriano.
El mayor impacto se produjo en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 38, en el tramo que une San Salvador y Ubajay. Allí, las ráfagas y la pedrea arrasaron con seis galpones avícolas dedicados a la producción de aves ponedoras.
Por otra parte, el fenómeno meteorológico también alcanzó a la zona de Baylina, donde se reportó un registro de lluvia de 8 milímetros acompañado por la caída de piedras de importante tamaño.