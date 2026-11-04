Un severo temporal afectó este martes por la noche a la localidad de Ubajay y su zona de influencia, donde se registró la caída de granizo de gran tamaño y destrozos materiales en establecimientos productivos del centro-este entrerriano.

El mayor impacto se produjo en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 38, en el tramo que une San Salvador y Ubajay. Allí, las ráfagas y la pedrea arrasaron con seis galpones avícolas dedicados a la producción de aves ponedoras.

Por otra parte, el fenómeno meteorológico también alcanzó a la zona de Baylina, donde se reportó un registro de lluvia de 8 milímetros acompañado por la caída de piedras de importante tamaño.