Sexo virtual: ¿cuáles son las mejores app para llevarlo a cabo?

El médico infectólogo, José Barletta fue el encargado de despejar las dudas: “Hay poca información hoy para saber si el virus se transmite a través del semen…. pero sí está muy claro que el virus se puede transmitir a través de actos cotidianos como los besos”.

Y recomendó no tener encuentros sexuales con personas con las que no se convive: “El distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos, lo que incluye las relaciones sexuales con personas con las que no convivimos”.

Lo cierto es que sus dichos no tardaron en revolucionar las redes y el término “sexo virtual” escaló rápidamente al primer puesto de tendencias en el país. Gracias a las videollamadas existe un importante abanico de posibilidades para llevar a cabo un encuentro sexual 2.0.

A través de aplicaciones como WhatApp, Skype, Zoom, Facebook Messenger, HangOuts, Oovoo, Instagram o House Party, entre otras, se pueden organizar una cena romántica, vestirse sexys (lo que cada uno considere sexy) o cenar simple y completamente desnudos, bailar sensualmente, compartir baños, enseñar al otro/a como se dan un automasaje, etc Todo sea por encender la pasión.

En este punto, los expertos en la materia recomiendan a la hora de mandar fotos o videos jugados es que no se vea la cara o alguna marca o tatuaje que sea identificativo. En ese punto, destacan la herramientas de los chats secretos de Telegram, con un cifrado especial, donde no se puede hacer capturas de pantalla, ni reenviar los mensajes. Además, los mismos se autodestruyen.

Y para el sexo virtual, hay una gran variedad que buscan impulsar la vida amorosa de la pareja: juegos para romper con la monotonía, consejos prácticos para experimentar nuevas sensaciones o retos cuyo objetivo es estimular el deseo sexual. Por esta razón y ante el consejo del gobierno,una listado con alguna de ellas.

Sex Ruleta

La misma está disponible para iOS o Android y promete “romper con la rutina” de la pareja. La app contiene 4 juegos para parejas adaptados a los gustos de cada uno divididos en tres diferentes modos: “Deseos cariñosos”; “Deseos ardientes y “Fantasías inconfesables. Ideal para llevar a cabo a través de una videollamada y pasar un buen rato de placer.

Juego de sexo para parejas

La app de la empresa Chuic ofrece distintos juegos eróticos y sexuales con más de mil prebas que van, según la propia aplicación, de la más suave a la más extrema. ¿A quién le toca jugar? El azar lod irá. También contiene el popular juego de “verdad o consecuencia” para disfrutar durante esta cuarentena, aislados y a distancia sin riesgo a contagiarse.

Vibrador masajeador iVibe

Esta aplicación solo funciona en dispositivos iPhone, pero suele ser una de las más utilizadas por la pareja a la hora de dar un reconfortante masaje o estimular distintas zonas del cuerpo. Es una buena app para utilizar a la hora del telesexo, una de las prácticas más excitantes y que trata del uso de juguetes eróticos para dar y recibir placer que funcionan a través de apps.

Dados sexuales o dados eróticos

Esta aplicación se encuentra disponible para sistemas operativos iOS o Android y ofrece el juego perfecto para darle “más sabor” a la rutina sexual, aún más en esta época de aislamiento sin contacto. EL mismo permite la posibilidad de personalizar los dados, por lo que se lo puede adaptar a la hora del encuentro sexual 2.0. La combinación está en cada uno.