Las estaciones de servicio de Shell cambian de dueño en la Argentina. Mercuria Energy Group, una de las mayores compañías de energía del mundo y socia en el país de José Luis Manzano, confirmó este jueves la compra del 100% de los activos que Raízen opera en el país bajo esa marca: son 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles. El precio de la transacción asciende a 1420 millones de dólares.

La operación fue anunciada de manera simultánea por Raízen ante la Bolsa de San Pablo y por Mercuria desde su sede en Ginebra. La brasileña necesitaba liquidez para reestructurar una deuda de US$13.240 millones —solo superada en el historial reciente de Brasil por la de la antigua Odebrecht— y tiene urgencia: sus acciones en San Pablo se derrumbaron 70% en 2025. El año pasado ya había vendido sus activos en Paraguay.

El paquete de activos que cambia de manos incluye la refinería de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires; una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque; dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe, y la red de 894 estaciones Shell. La firma representa el 19% del mercado de despacho de combustibles del país, detrás de YPF y por encima de Axion y Puma Energy. El cierre está previsto en el primer semestre de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Quién es Mercuria

Fundada en Ginebra en 2004 por Marco Dunand y Daniel Jaeggi, con ingresos superiores a los US$140.000 millones y presencia en más de 50 países, no es un recién llegado a la Argentina. La trader participa en toda la cadena energética: crudo, refinados, gas natural, GNL, electricidad, renovables y metales. En 2014 adquirió la unidad de comercialización de commodities de JP Morgan Chase por US$3500 millones, un movimiento que consolidó su escala global.

En la Argentina, Mercuria tiene historia, recordó La Nación. Ingresó al país en 2009 bajo el nombre El Trébol y luego se fusionó con Andes Energía —el vehículo del empresario José Luis Manzano— para dar origen a Phoenix Global Resources, la petrolera que fue la primera en producir petróleo no convencional en Río Negro. Sus actividades en América Latina abarcan desde México y Panamá hasta la Argentina, donde ya opera activos logísticos además de su participación en Phoenix.

Según fuentes cercanas a la negociación, Edenor —la distribuidora eléctrica controlada por Manzano junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti— podría tener una participación de entre el 35% y el 40% en la nueva sociedad, aunque ese acuerdo no fue confirmado de manera oficial. Manzano ya es socio de Mercuria con el 6% del capital de Phoenix, lo que lo convierte en un nombre natural en cualquier conversación sobre la configuración accionaria del negocio.

La apuesta tiene una lógica de largo plazo. Edenor ve en la red de estaciones de servicio una plataforma para instalar cargadores de autos eléctricos y paneles solares, dos negocios en los que su expertise como distribuidora eléctrica le daría ventaja natural sobre otros operadores de combustibles.