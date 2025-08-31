El pronóstico no es alentador en cuanto al clima para la región, dado que hay un 90% de probabilidades de lluvia y se esperan 21 milímetros de agua, pero de no cumplirse con lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se disputará este domingo la vigesimoprimera y penúltima fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”.

En el estadio “Raúl Impini”, Central Larroque buscará volver a la victoria, después de dos empates en fila, cuando reciba a Sarmiento, de floja campaña y en zona de descenso. El Rojo necesita ganar para -por lo menos- mantener la ventaja de dos puntos sobre Juventud Urdinarrain, de cara a la última fecha.

Aunque, el campeonato podría resolverse esta tarde en favor del conjunto rojo, siempre y cuando gane su partido, y el Liebrero no sume de a tres frente al último Black River, en un partido que tendrá lugar en el estadio Juan Jorge Stauber de Urdinarrain.

Más atrás en la pelea, pero aún con posibilidades matemáticas de ser campeón, está Juventud Unida, quien recibirá a Central Entrerriano, en una nueva edición del clásico más antiguo del fútbol departamental. El encuentro tendrá por la noche en cancha de Cerro Porteño, ya que el campo de juego del estadio decano se encuentra en tareas de resembrado, con vistas al Torneo Regional Federal Amateur.

En otro de los partidos de la fecha, Sud América, que suma tres victorias en fila, aunque permanece en zona de descenso, recibirá en su estadio a Deportivo Urdinarrain, quien viene de perder el clásico con Juventud Urdinarrain y se quedó sin posibilidades de ser campeón, después de haber ganado los últimos cuatro torneos domésticos.

Completan la jornada, Independiente - Unión del Suburbio, en el Estadio Municipal, y Pueblo Nuevo – La Vencedora, en el estadio La Ciudadela, propiedad del primero.

-Programación-

Domingo 31

15.15 Central Larroque – Sarmiento

15.15 Juventud Urdinarrain – Black River

15.15 Sud América – Deportivo Urdinarrain

15.15 Independiente – Unión del Suburbio (E. Municipal)

15.15 Pueblo Nuevo – La Vencedora

19.45 Juventud Unida – Central Entrerriano (E. Cerro Porteño)

-Dos horas y 15 minutos antes, iniciarán los partidos de Sub 21.