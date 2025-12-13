La final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero no solo será el centro de atención por lo deportivo, sino también por el marco institucional, algo que Juan Sebastián Verón parece no querer dejar pasar desapercibido, al menos en sus redes sociales.

Según se supo, el presidente del “Pincha” presenciará el encuentro en la tribuna, forzado a evitar el palco oficial debido a la sanción de seis meses que le impuso la AFA, algo que ratificó su esposa con una publicación en Instagram.

La pena se originó a raíz del polémico "pasillo de espaldas" que los jugadores de Estudiantes realizaron a Rosario Central, en una acción de repudio por el título otorgado al Canalla por la Tabla Anual. El Tribunal de Disciplina de la AFA consideró a Verón el responsable intelectual de esta decisión, negándole el acceso protocolar que le corresponde en el estadio Madre de Ciudades.

Puede interesarte

A pesar de la restricción, Verón no quiso perderse el partido definitorio. El presidente viajó en un avión privado a Santiago del Estero acompañado por amigos y dos de sus hijos, Deian e Iara.

El ambiente de la llegada quedó capturado en videos virales que muestran a hinchas del León cantando en la pista de aterrizaje.

La asistencia de Verón a la tribuna fue anticipada por su propia esposa, Valentina Martín, quien publicó en redes sociales un mensaje junto a la "Brujita" en la previa de la definición, que muchos interpretaron como una provocación. “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió.

Mientras tanto, Verón anunció que llevará su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir la sanción que considera completamente arbitraria.

Fuente NA.