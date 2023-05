"Si me pasa algo, ya saben quién es”, escribió Micaela Rascovsky y les mandó fotos a sus amigas con moretones en su cuerpo.

"El 13 de abril a las 7 de la mañana me llamó Guido Pascuccuio, el novio, diciéndome 'no se qué mierda tomó tu hija pero está viniendo criminología a retirar el cuerpo'. De esa manera me avisó que mi hija estaba sin vida, un animal", reveló a cronica.com.ar, Patricia Ortiz la mamá de la joven de 25 años que estaba viviendo con su novio en Villa Urquiza.

"La causa al principio estuvo como femicidio y la Cámara de Apelaciones en julio del 2021 la cambió por abandono de persona agravado por lesiones leves hasta este momento no había todavía resultado de las pruebas que después llegaron", relató la mamá.

Según la autopsia, la causa de muerte fue sobredosis. Las pericias también determinaron que estuvo atada y en su cuerpo había marcas de 13 golpes.

"Estamos seguros que la golpearon, la obligaron a consumir y se preparó una coartada", dice la mamá y agrega: "a Mika la mataron dos masculinos, en las uñas tenía adn de dos masculinos y signos de defensa. Un adn es de Pascuccio y el otro todavía la Justicia no lo encontró. Mi hija estuvo atada de muñecas y antebrazos, golpeada en todo el cuerpo antes de que la mataran".

"Mi hija no era adicta lo dice la autopsia, que no tenía rastros ni en sus fosas nasales ni en su esófago, donde queda el registro de la cocaína si sos adicto. Con respecto a Pascuccio nunca le realizaron ningún examen de ningún tipo", agrega.

"Fue víctima de violencia de género, él preparó la escena. Ella no participaba de los encuentros con sus amigos. Mi hija pasó por todos los pasos de la violencia de género: verbal, psicológico, económica la hizo sacar un crédito, y la última parte cuando la asesina", afirma la mamá.

"La Justicia la investigó más a ella que él. Es una víctima de violencia de género no queremos que se pierda el foco, que no la ensucien más. Nos costó mucho hablar, pero Mika se merece la verdad", dijo quebrada.

"Ella empezó el 10 de abril a contar que estaba siendo golpeada por él. A mi muy poco pero le dejó pruebas a sus amigas por si le pasaba algo para que sepan quién fue. Dejó fotos de golpes y chat contando lo que estaba viviendo. Todo eso está en la Justicia", relató Patricia. Micaela era la única hija del matrimonio y había vivido con ellos hasta los 23 años.

"La Justicia argentina le dio una gran ayuda dejándolo libre por solo 3 millones de pesos, así espera el juicio en su casa. El juez Manuel Gorrostiaga del juzgado 2 le otorgó el 8 de marzo que se vaya de vacaciones en familia", dice la mujer que junto a su marido luchan por Justicia sin tener tiempo ni para hacer el duelo.

"Mika lo conoció en al año 2018, se dejaron de ver al poco tiempo y el 2020 retomaron la relación y a los 9 meses de estar juntos la asesinó", sostiene la mujer a quien su hija ya le había dicho que se quería separar. Había perdido un embarazo.

"Nosotros muchas veces no la pudimos ver porque era época de pandemia y él todo el tiempo ponía excusas para evitar encontrarnos y que fuéramos a ver a nuestra hija. Él es una persona bastante eufórica, eso me llamaba la atención, como exagerada y también nos engañó a nosotros diciendo que amaba a Mika. Es un psicópata, perverso, asesino que no puede amar a nadie, todo lo que le hizo a mi hija es un horror", considera la mamá.

Patricia recuerda: "El día que murió Miki dijo que él no podía hacer nada más porque ella no era familia de él, desapareció por completo. El día 13 se comunicó con un abogado penal y el día del velorio de Mika se reunió con ese abogado".

En cuanto a la Justicia afirma que tanto su esposo como ella están "decepcionados". "Hicieron todo mal desde un principio. Se perdieron un montón de pruebas por el mal actuar y a Pascuccuio le dieron una gran mano", afirma y reclama Justicia para su hija.

ika es, porque no puedo decir que mi hija era, una mujer muy comprometida con el que necesitaba ayuda, siempre pendiente de todo lo que necesitaban las personas que ella amaba, dulce, aniñada muchas veces, una hija muy cariñosa y pendiente todos los días de nosotros sus papás. Mi hija es una persona muy especial y cada día esperamos verla cruzar la puerta de nuestro hogar porque no podemos creer estar viviendo este horror", dice la mamá al recordarla.

"Estamos muy unidos con mi marido y la familia luchando para que se haga Justicia y que Mika pueda descansar en paz", sostiene que armó una página en Facebook Justiciaparamicaela.

Con la calificación de abandono de persona la pena máxima en expectativa es de 15 años de prisión."Mika fue víctima de femicidio", afirma la mamá que reclama el cambio de carátula.

El Tribunal Oral N°10 que realizará el juicio, la familia espera que se lo juzgue por femicidio y que se siga investigando para determinar quién es el otro hombre que estuvo en el lugar.