Omar Hassan compró ubicaciones en el VIP frente a la Casa Rosada el sábado pasado y se encontró con todas las sillas sucias. Al pedir asistencia, no recibió respuestas de la organización.

En diálogo con Ahora Cero Radio, el espectador relató cómo se dieron los hechos que lo llevaron a poner las sillas en la pasarela como señal de protesta.

“Hacía una hora habíamos hecho el reclamo y pensé ‘algo tenemos que hacer’. Agarré las sillas y las puse en la pasarela, para que viniera alguien de la organización. Pero no ocurría nada”, contó Omar Hassan, el gualeguaychuense que hace años asiste al espectáculo.

"En eso, viene la Policía y me preguntó que pasaba, les conté. Fueron a buscar a alguien de la organización, viene un chico de como 25 años y me preguntó qué pasaba. Le conté la situación y me respondió que volviera a poner las sillas en su lugar. Le contesté que lo iba a hacer, pero que quería que alguien las limpiara. Me dijo que no le correspondía, que le dijera a alguna moza. A lo que le respondí que eso era lo que había estado haciendo. Entonces, dijo: 'Si no te gusta, no vengas más", detalló Hassan sobre la respuesta que recibió por su reclamo.