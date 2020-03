"Si supieras cuantos respiradores hay en tu ciudad, no volaría una mosca"

"Si supiéras cuantos respiradores hay en tu ciudad, no volaría una mosca", comienza el discurso de Florencia Rossi, quien cuenta que "la ciudad de Gualeguaychú hoy no tiene más de 20 respiradores".

El dato de la cantidad de respiradores coincide con lo que aseguró Telmo Martinez, encargado del Sanatorio Luis Jeannot Sueyro.

También le habla a sus pares: "Si estás en Buenos Aires y no tenés la necesidad de volver a Gualeguaychú, no lo hagas. Y si estás acá, quedate en tu casa. No te juntes con tus amigos ni con tus familiares. Quizas hoy te parezca exagerado, pero mañana te parecerá insuficiente", sostuvo.

"En China la gente cumplió a rajatabla las indicaciones del gobierno, y en dos meses pudieron controlar la situación", finalizó.