En el contexto de las recientes imágenes que mostraban a Martín Insaurralde disfrutando de un viaje en yate junto a Sofía Clerici, la atención pública se desplazó a las vacaciones que ambos tomaron en Marbella, España. Aunque la mayor parte de las críticas se centraron en la figura del político, quien dejó la jefatura de Gabinete bonaerense y declinó sus aspiraciones en la lista de concejales de su municipio, la modelo también quedó en la mira.

Ante la exposición y las repercusiones, tomó algunas medidas. La primera decisión fue bajar muchas de las imágenes que ella misma había compartido a sus historias de Instagram. Luego intentó explicar que el barco en el que se encontraban era propiedad de un amigo de la hermana -que vive en Marbella-, y que los objetos de marcas de lujo que ostentó en las imágenes, fueron simples compras personales.

En las últimas horas cerró su cuenta personal e inmediatamente, volvió a referirse al tema: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas”.

El último mensaje de Sofia Clerici sobre las imágenes publicadas con Martín Insaurralde

Incluso, se tomó el tiempo para responderle a una seguidora que le dejó un mensaje privado que rezaba: “Hola, Sofi, te banco. Esta gente de la TV cree que una mujer no puede comprarse una cartera o un reloj de marca. Y después se dicen feministas. Un beso desde Uruguay”. Como respuesta a ello, luego de hacer público ese apoyo desde el país vecino, Clerici detalló: “Una mujer se puede comprar sola lo que quiera”.

En la red social donde cuenta con 2.2 millones de seguidores, con 3730 fotos y videos publicados, las controversiales imágenes con Insaurralde ya no son parte de su perfil. Por lo tanto, en la actualidad allí pueden verse distintas instantáneas de sus viajes, además de posar con los diferentes modelos de lencería que vende de su propia línea de ropa.

En un primer momento, luego del escándalo generado por las vacaciones VIP de Martín Insaurralde en Marbella, Clerici publicó un mensaje y habló del tema. “Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar”, escribió la joven en sus historias de Instagram. A través del mismo medio, horas antes había compartido las polémicas imágenes con el ahora exjefe de Gabinete de Ministros de Axel Kicillof.

Sofia Clerici exhibe en su cuenta de instagram los productos de lencería y trajes de baño que comercializa

“Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, aseguró Clerici en la madrugada de este domingo. “Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó.

Luego, se refirió a los costosos accesorios de marcas de lujo que mostró en sus redes sociales, y que también causaron un escándalo ya que se especuló con que habían sido regalos de Insaurralde. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Algunos de los objetos de marcas de lujo que compartió Sofía Clerici (Instagram)

Durante el viaje en cuestión, la modelo fotografió el paisaje pero también todos los detalles del interior de la embarcación de lujo en la cual la pareja habría estado recorriendo las costas mediterráneas y en varias de esas instantáneas arrobó directamente a Insaurralde. En el año 2017, Clerici decía sobre los políticos algo que hoy adquiere más sentido: “A mí me atraen, obviamente, pero hay algunos que se manejan bien y otros no. Me gusta la forma que tienen de ser, la forma de ser de ellos está buena, es como que son muy seguros, son muy encaradores”.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici (Foto: Instagram)