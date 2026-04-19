Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado dejó como saldo siete jóvenes con lesiones leves y un vehículo secuestrado, luego de que un automóvil impactara contra un árbol en la zona de calles Gutiérrez y Nieto.

El hecho se registró poco antes de las 5 de la mañana, cuando personal de Comisaría Primera acudió al lugar y constató que un Fiat Duna había colisionado de frente contra un árbol en una calle sin salida, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

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El vehículo era conducido por un joven de 19 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 22 años y otros cinco jóvenes de 19, 20, 20, 19 y 17 años. A raíz del impacto, todos los ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados en ambulancias al Hospital Centenario para su atención.

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes y procedió a la retención del rodado. Posteriormente, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado positivo de 0,99 gramos por litro de sangre.