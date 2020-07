"Sigan con el asadito": La advertencia de NIcole por el nuevo virus porcino

En el programa Nosotros a la mañana, donde Nicole se desempeña como panelista, también debatieron sobre este virus de influenza porcina con eldoctor Conrado Estol. “Es un virus de origen porcino de los últimos días, ya tuvimos experiencia en 2019, no fue tan grave como se pensaba en aquel momento. No tengo datos de que (el virus) se haya dispersado, que es lo que se llama factor k, no es pandemia”, señaló el especialista.