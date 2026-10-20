Luego de un martes soleado y cálido que culminó con un ligero descenso de temperatura al caer la tarde, las buenas condiciones meteorológicas se mantendrán en Gualeguaychú.

Para este miércoles, el pronóstico prevé un día mayormente soleado. La mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima de 13 grados al salir el sol. Sin embargo, con el correr de las horas el ambiente se irá tornando mucho más agradable, y se estima que hacia el mediodía el termómetro alcance su marca máxima de 23 grados.

Sin embargo, hay altas probabilidades de que el cielo se nuble parcialmente en distintos pasajes de la tarde. No obstante, hacia la noche la nubosidad se disiparía para dejar un cielo nuevamente despejado, acompañando un descenso gradual de la temperatura que se ubicará en torno a los 18 grados.

El cambio drástico del tiempo llegará el jueves, para cuando se anticipa el ingreso de un frente inestable: la jornada arrancaría con el cielo parcialmente nublado y terminaría de desmejorar hacia la tarde, momento para el cual se esperan lluvias en la ciudad.

Pese a esta inestabilidad y a las precipitaciones previstas, las temperaturas continuarán en paulatino ascenso, registrando una mínima de 15 grados y una máxima que treparía hasta los 24.