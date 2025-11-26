El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica la llegada de un sistema frontal que provocará inestabilidades en Gualeguaychú el próximo fin de semana. Esta situación ocasionará un cambio en las condiciones del tiempo.

La semana continuará calurosa, para este miércoles se prevé una máxima de 32 grados, pero a partir del viernes comienza a llegar a la región un frente de lluvias y tormentas que se extenderá fundamentalmente el sábado y hasta en domingo en nuestra ciudad.

Según el SMN, las principales probabilidades de precipitaciones se anuncian para el sábado y la madrugada del domingo.

Luego de más de 30 grados que se registran durante esta semana, el sistema frontal estará acompañado por viento del sur que provocará un descenso de las temperaturas. A partir del sábado y el domingo se aguardan máximas de 25, 26 y 27 grados.

El pronóstico anticipa que la nubosidad comenzaría a disminuir a partir de la tarde del domingo.