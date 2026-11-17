El pronóstico para este miércoles indica que las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 27 grados hacia el mediodía, aunque se espera que la sensación térmica sea mayor.



El cielo continuará parcialmente nublado a lo largo del día, con posibilidad despeje en las últimas horas de la tarde y hacia la noche. Con la puesta del sol, se prevé que las térmicas se sitúen por debajo de los 23 grados, trayendo alivio a una jornada calurosa.



Las condiciones meteorológicas serán similares durante el jueves, aunque con pequeñas probabilidades de que llovizne por la tarde y predomine el cielo cubierto.