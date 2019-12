¡Sigue el escándalo! La ex niñera de Pampita reveló cuánto cobraba

Este sábado se desato un verdadero escándalo cuando la ex niñera de Carolina Pampita Ardohain denunció por hostigamiento y maltrato psicológico. En un primer momento dijo que empezó a trabajar con la conductora en 2014 como niñera de su hijo menor, Beltrán Vicuña, pero con el correr del tiempo fue realizando otras laborales. Así fue como, en este último tiempo, ya se había convertido en “la encargada" de la casa.

"Manejaba todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina”. "Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabaja a de lunes a lunes”. Según su palabra, no siempre recibía el pago de horas extras.

Embed

Viviana narró entonces cómo habrían sido los maltratos que recibió de Ardohain. “Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, dijo, y remarcó que también había “insultos”: “Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La (eventual) pareja que tenía en ese momento también se metía”. Aseguró que “hubo muchas situaciones raras” porque a Pampita “siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”.

En dialogo con Involucrados, Benítez amplió sus dichos que había manifestado en la pantalla de Crónica TV hace dos días. En cuánto a los chats que publicó Carolina donde mostraba el trato que tenía con su ex empleada, Viviana manifestó: “Los mensajes que mostró son viejos, tienen más de dos años, le falta mostrar más conversaciones y si tiene la verdad absoluta que lo muestre en la Justicia”.

Embed

Benítez también aseguró que su misma situación la vivieron otras chicas que trabajaron en la casa de la modelo. “Pampita es la que conocen todos, pero Carolina es otra persona puertas adentro. No tenía trato con nosotras y a sus hijos nunca los veía, esa es la verdad”, relató la ex niñera.

En cuento a su situación laboral, la joven reveló que actualmente tenía un sueldo mensual de 21.400 pesos. “Cobraba 19.400 y hace dos meses me aumentó dos mil pesos, pero en la AFIP me tenía registrada como niñera y que ganaba 12 mil pesos. Yo trabajaba de lunes a viernes, me daba franco y me lo descontaba”, comentó la mujer que tenía a cargo los hijos de la modelo, que contaba con 14 días de vacaciones, tal como dice la ley.

Embed

Viviana Benítez volvió a recordar el día que fue acusada por Pampita cuando le faltaron las llaves de la caja fuerte y la caja de seguridad del banco. “Nos encerró en la cocina con otra empleada y nos dijo que aparezca. Me acusó de robarle. Después aparecieron: la tenía una ex pareja que se había confundido con las llaves del candado de una valija”, expresó.

“Con Caro siempre nos manejamos con mensajes. Solo la despertábamos en algunas oportunidad a las 7 de la mañana porque alguno de los chicos estaban de malhumor y no quería ir a la escuela”, describió Benítez, que luego agregó: “Me duele no ver más a los chicos, pero no puedo hacer nada. No me podía quedar ahí y no me pude despedir de ellos. Lo único que hice fue mandarle un mensaje al nene más grande y le dije que siempre los iba a querer y me respondió: ‘nosotros también’”.

Embed

La ex niñera hizo alusión al momento de la separación entre Pampita y Vicuña. “Carolina estaba muy deprimida y se la pasaba todo el día llorando en su cuarto. No quería salir para que sus hijos no la vieran”, reflejó Benítez. “Después de esa situación, ella cambió bastante”, concluyó.