Este lunes, el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un nuevo parte sobre la altura del río Uruguay y el embalse de Salto Grande.

El reporte, según detalló la entidad, tendrá vigencia hasta las 15 horas de este martes 24 de octubre en tanto no se registren "razones imprevistas o emergencias en cualquier momento".

Según el comunicado, el nivel del embalse registrado a las 8 horas de este lunes era de 31,30 metros y tenderá a una altura de 33,50 metros. Por otra parte, se detalló que las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,50 y 13,70 metros al menos hasta este martes por la tarde.

Foto: Mauricio Ríos

Sin embargo, para el transcurso de la semana "el nivel del río aguas abajo de la represa continuará incrementándose, pudiendo alcanzar los 14,50 m en Concordia y los 14,70 m en Salto", pronostica Hidrología de CTM.

Finalmente, comunicaron que los vertederos de la represa de Salto Grande se encuentran abiertos.

“Hasta las 7 del martes, el caudal evacuado variará entre 21.000 y 22.000 metros cúbicos por segundo”, lo que hará que “las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13 y 13,20 metros, respectivamente”.

En tanto, seguirán haciendo aportes y, a partir de las 7 de la mañana, el caudal evacuado variará entre 21.500 y 23.500 metros cúbicos por segundo.

Por lo tanto, durante la mañana de este martes las cotas máximas del puerto de Salto podrían alcanzar los valores de 13,50 y 13,70 metros, respectivamente.

Además, informaron que durante la semana “el nivel del río aguas abajo de la Represa continuará incrementándose, pudiendo alcanzar los 14,70 metros en Salto”.

Escenario local

Las erogaciones de agua ejecutadas en Salto Grande tienen su repercusión en la ciudad, tal y como lo había advertido el área de Defesa Civil de la Municipalidad la semana pasada.

Foto: Mauricio Ríos

En este contexto, Cristian Magne, responsable del sector, informó: “Por ahora el río se encuentra dentro de los parámetros establecidos pero seguimos mirándolo. Salto Grande viene largando agua, pero mantenemos contactos directos con la comisión y con el Director Nacional del Agua varias veces en el día donde vamos evaluando varias situaciones”.

Al respecto, Magne recordó que “sigue vigente el comunicado que lanzamos el viernes y entre hoy y mañana vamos a superar los 3,20 metros y estamos estipulando no llegar al nivel de alerta de 3,50 metros, pero estamos expectantes momento a momento de que pueda cambiar la situación climatológica. Por ahora no tenemos evacuados, no tenemos previsión de tenerlos, así que seguimos en la faz de estar atentos en forma preventiva”.

Foto: Mauricio Ríos

El Puerto local comenzó a crecer constantemente desde el sábado y experimentó un pico el domingo a las 10 de la mañana y luego volvió a descender. No obstante, el lunes a las 18 horas el río superó los 3 metros.