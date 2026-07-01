Sigue la acción del Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan su lugar en octavos
República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia y Herzogovina intentarán dar el golpe ante las selecciones favoritas.
La Copa del Mundo 2026 continúa este miércoles con una nueva jornada de los 16avos de final, con tres encuentros que definirán más clasificados a la próxima instancia del torneo. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos serán protagonistas de una fecha con duelos atractivos.
La acción comenzará a las 13, con el cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El seleccionado inglés buscará imponer su jerarquía ante una de las revelaciones del campeonato, que intentará seguir haciendo historia en la competencia. TV: Paramount y D Sports.
A las 17, será el turno de Bélgica frente a Senegal. Los europeos intentarán avanzar de ronda ante un conjunto africano que llega con la expectativa de competir de igual a igual y dar una sorpresa en la fase eliminatoria. TV: Paramount y D Sports.
El cierre de la jornada será a las 21, con la presentación de uno de los anfitriones: Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina. El conjunto norteamericano tiene altas expectativas de lograr una participación histórica. TV: TyC Sports, Paramount y D Sports.