La Copa del Mundo 2026 continúa este miércoles con una nueva jornada de los 16avos de final, con tres encuentros que definirán más clasificados a la próxima instancia del torneo. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos serán protagonistas de una fecha con duelos atractivos.

La acción comenzará a las 13, con el cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El seleccionado inglés buscará imponer su jerarquía ante una de las revelaciones del campeonato, que intentará seguir haciendo historia en la competencia. TV: Paramount y D Sports.

A las 17, será el turno de Bélgica frente a Senegal. Los europeos intentarán avanzar de ronda ante un conjunto africano que llega con la expectativa de competir de igual a igual y dar una sorpresa en la fase eliminatoria. TV: Paramount y D Sports.

El cierre de la jornada será a las 21, con la presentación de uno de los anfitriones: Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina. El conjunto norteamericano tiene altas expectativas de lograr una participación histórica. TV: TyC Sports, Paramount y D Sports.